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حوادث

النقض تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل طفل ميت الفرماوي بالدقهلية

النقض تؤيد حكم إعدام
النقض تؤيد حكم إعدام المتهم بقتل طفل ميت الفرماوي

قضت محكمة النقض المنعقدة بقاعة عبد العزيز باشا فهمى بمحكمة النقض برفض طعن المتهم في قضية مقتل طفل ميت الفرماوى مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والتخلص من جثته بدائرة مركز ديرب نجم الطعن وأيدت حكم إعدامه . 

وقالت أسرة الطفل القتيل إن الإعدام أراح قلوبهم على فقد فلذة كبدهم.

وأوضح محمود رأفت قنديل محامى المجني عليه أن جلسة الطعن بالنقض كانت اليوم ، وتم  حجزها للحكم بجلسة اليوم، وجاء الحكم برفض الطعن بالنقض وأيد حكم الإعدام على المتهم.

وصدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية بالإعدام شنقا، للمتهم بخطف وقتل طفل ميت الفرماوى والتخلص من جثته بدائرة مركز ديرب نجم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فلبس صبحى.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، قد قررت فى جلستها الشهر الماضى، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وأمانة سر فلبس صبحى، بإحالة أوراق المتهم للمفتى.

وتعود أحداث الواقعة 13669 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة ديرب نجم ليوم 7 أغسطس، عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جثة طفل طريق ديرب نجم - الهوابر، وتبين أثناء قيام أحد المزارعين بالذهاب لحقله عثر على الطفل مذبوحا، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات، وتبين أن الجثة للطفل "عصمت م م" 13 مقيم قرية ميت الفرماوى الدقهلية.

وتبين أن الطفل يعمل على توك توك لمساعدة والده الذى يعاني من ظروف صحية، وخرج يوم الحادث واختفى الطفل حتى تم العثور عليه مقتولا ناحية طريق الهوابر ديرب نجم نطاق محافظة الشرقية، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث ديرب نجم برئاسة الرائد حسن أباظة، رئيس المباحث، قيام ع " ح إ "54 عاما سائق  بذبح طفل ميت الفرماوى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم مقيم بنفس القرية التى منها الطفل، ويوم الحادث 7 أغسطس استدرجه بحجة الذهاب لمركز ديرب نجم لشراء شىء ما، وفي الطريق طلب منه التوقف بالتوك توك ناحية الزراعات، وتعدى عليه محدثا إصابته بجرح قطعى بالرقبة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم ترك الطفل داخل الزراعات بعدما فارق الحياة، وتمكن من سرقة الدراجة البخارية والتوك توك والهاتف المحمول للمجنى عليه، ولاذ بالفرار إلى محافظة الإسكندرية، وبعد تكثيف التحريات تمكنت مأمورية من مديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط المتهم مختبئا داخل إحدى الشقق بدائرة قسم أول العامرية محافظة الإسكندرية، وأرشد عن التوك توك والهاتف المحمول للمجني عليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوه، وإحالته من قبل نيابة ديرب نجم بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

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