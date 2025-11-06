مقطع مؤثر، بكاء معلمة من تنمر الطلبة عليها يثير الغضب، والنشطاء: فين الأخلاق (فيديو)

18 حجم الخط

التنمر على معلمة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا وصادما، لمعلمة بإحدى مدارس اللغات، وكانت تبكي متأثرة من تنمر طلاب المدرسة عليها، وكانت المعلمة تشكو مديرة المدرسة وبعض المدرسين، زاعمة أنهم قاموا بتحريض الطلاب ضدها، ودفعوا الطلاب للتنمر عليها.

تنمر طلبة مدرسة لغات علة معلمتهم

ويكشف مقطع الفيديو قيام عدد من الطلاب بالتنمر على معلمة بإحدى مدارس اللغات، حيث ظهروا وهم يهاجمون المعلمة، وأغلقوا عليها باب المكتب، وأخذوا في إثارة غضبها ببعض الحركات والألفاظ غير اللائقة، ما أدى لبكاء المعلمة، التي زعمت أن مديرة المدرسة وبعض المدرسين حرضوا الطلبة ضدها.



أثار مقطع الفيديو حالة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا وزارة التربية والتعليم للتدخل ضد هؤلاء الطلبة، حتى يتعلموا كيفية مخاطبة معلميهم، قائلين: "إن التربية تسبق العلم، والأخلاق هي التي تنتج مجتمع متعلم وراقي"

وعلقت البلوجر سولاف موسى قائلة: "إذا لم تصور المدرسة الفيديو لهؤلاء التلاميذ، وتنمرهم عليها لما كان أحد صدقها، وكان هؤلاء الطلبة وأسرهم أدعوا أن ابنائهم لم يفعلوا شيء، وقالوا أن المدرسة ضربت أولادنا بدون سبب.. والمقطع كما فعله الطلبة في المدرسة وتنمرهم عليها، ولابد من فصل هؤلاء الطلبة من المدرسة وإعادة السنة عقابً لهم... علشان يتعلم هؤلاء الطلبة وأسرهم أن الأخلاق مهمة ويتم عمل محضر لهم ليعرفوا أن الله حق، واعتذار للمدرسة حتى ترضى...".

المطالبة بفصل الطلبة المتنمرين

وطالبت البلوجر مها جمال باتخاذ إجراءات سريعة حيال الطلبة المتنمرين، فقالت: "لازم يتفصلوا وأهلهم يتعاقبوا بسبب عدم تربيتهم، وعلى مديرة المدرسة اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن".

أما البلوجر أحمد حسين فعلق قائلًا: "طلبة بلا أخلاق وبلا قيم يبقى ضاعت... إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا".

تنمر طلبة على معلمتهم، فيتو



أما البلوجر أمل مكرم فتساءلت: "هو فين مدير المدرسة.. وليه أساسا مش من حق المدرس إجراء استدعاء ولي أمر، ولو أنه واضح أن الأهالي متوطئين... الموضوع كله يكشف فشل في العملية التعليمية ويجب التعامل معه وعلاجه قبل أن يستفجل".

وقالت البلوجر هيام قنديل: "ربنا يسترها علي الأجيال الجاية بركات أفلام ومسلسلات البلطجة...".

وعبرت البلوجر زهرة الريحان عن تضامنها مع المدرسة فقالت: "متزعليش حقك علينا هؤلاء الأولاد لازم يتحاسبوا فين احترام الكبير والمعلم الأولاد واللى محرضهم لازم يتحاسبوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

