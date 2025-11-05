رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبرة المعادي لتأهيلها للاعتماد

18 حجم الخط

تفقد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستشفى مبرة المعادي، إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وذلك بهدف دعم جهود تأهيل المستشفى للحصول على الاعتماد اللازم، ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشملت الجولة التفقدية تجهيز بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى حشد الإمكانات، والخبرات لدعم المستشفى في استيفاء متطلبات، ومعايير الجودة الشاملة.

تطوير وتحديث المرافق والأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة

وأشار رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز البنية التحتية والتي تشمل العمل على تطوير وتحديث المرافق والأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة، ودعم التحول الرقمي.

وسيتم العمل على إدخال وتفعيل النظم الرقمية لتسهيل إدارة بيانات المرضى ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتكنولوجيا الأجهزة وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية والمساعدة في صيانتها.

أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص



وأكد "شقوير"على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تأهيل المستشفيات للاعتماد هو خطوة أساسية نحو الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

رافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية أثناء جولته التفقدية داخل المستشفى الدكتور هشام الفخراني مدير عام المستشفى والدكتورة نعمة ناصر نائب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام الطبية المختلفة بذات المستشفى.

