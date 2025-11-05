الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد مستشفى مبرة المعادي لتأهيلها للاعتماد

رئيس المؤسسة العلاجية
رئيس المؤسسة العلاجية
18 حجم الخط
ads

تفقد الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة والسكان، مستشفى مبرة المعادي، إحدى المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، وذلك بهدف دعم جهود تأهيل المستشفى للحصول على الاعتماد اللازم، ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الصحية.

وشملت الجولة التفقدية تجهيز بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى حشد الإمكانات، والخبرات لدعم المستشفى في استيفاء متطلبات، ومعايير الجودة الشاملة.

 

تطوير وتحديث المرافق والأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة

 

وأشار رئيس المؤسسة العلاجية، إلى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز البنية التحتية والتي تشمل العمل على تطوير وتحديث المرافق والأجهزة الطبية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة، ودعم التحول الرقمي.

 وسيتم العمل على إدخال وتفعيل النظم الرقمية لتسهيل إدارة بيانات المرضى ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتكنولوجيا الأجهزة وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية والمساعدة في صيانتها.

 

أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص


وأكد "شقوير"على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تأهيل المستشفيات للاعتماد هو خطوة أساسية نحو الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يتفقد مستشفى أجا المركزي في زيارة مسائية

رافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية أثناء جولته التفقدية داخل المستشفى الدكتور هشام الفخراني مدير عام المستشفى والدكتورة نعمة ناصر نائب مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام الطبية المختلفة بذات المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية التحتية الاجهزة الطبية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دعم التحول الرقمي لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

في اليوم العالمي للصحة الواحدة، تعرف على أجندة أولويات البحث العلمي

هيئة الدواء تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية

الرعاية الصحية: زيادة أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36% والماموجرام 88% والرنين المغناطيسي 18%

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

اللجنة الوزارية للتنمية البشرية تبحث تجهيزات المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2025

ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية