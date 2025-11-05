الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بنسبة إنجاز 100%، هيئة الدواء تستقبل 2450 استفسارًا وشكوى في 9 أشهر

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
18 حجم الخط
ads

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن معالجتها لنحو 2450 استفسارًا وشكوى، بنسبة إنجاز تقارب 100%، وذلك منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام.

وقد وردت هذه الاستفسارات والشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزعت داخليًا على الإدارات المعنية بالهيئة، وشملت الفترة المذكورة حوالي 950 شكوى واستفسارًا خلال الربع الثالث من العام.

تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ ثقة المواطنين في كفاءة الخدمات المقدمة، وتؤكد الهيئة أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية، وسرعة حل المشكلات، وذلك طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

جاءت هذه الجهود تحت توجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبمتابعة الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمهندس كرم خليفة قابل، مدير إدارة المتابعة بالمنظومة، ويعكس ذلك التزام الهيئة بتفعيل آليات التواصل المجتمعي ضمن المنظومة الحكومية الموحدة.

وأوضحت الهيئة أن الشكاوى والاستفسارات تنوعت لتشمل موضوعات مثل توافر المستحضرات وجودتها، والإبلاغ عن المخالفات الصيدلية، والاستفسارات الفنية المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية. كما تضمنت دعم ومتابعة التصدير والاستشارات الدوائية، وقد جرى توزيعها على الإدارات المعنية والتعامل معها بسرعة وفاعلية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسرية والعدالة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وفي إطار سعيها المستمر، تؤكد الهيئة اهتمامها برفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الاستجابة من خلال التدريب المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادات. ويهدف ذلك إلى ضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بتقديم شكاواهم واستفساراتهم عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء. 

يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، وتحقيق رضائهم وثقتهم، واستمرار الجهود لضمان وصول الدواء الآمن والفعّال وذو الجودة العالية لجميع المرضى، دعمًا لدور الهيئة في التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيئة الدواء المصرية شكاوى واستفسارات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة شفافية رضا المواطنين جوده الخدمات توجيهات الدولة حل المشكلات المستحضرات الدوائية الرقابة الدوائية تواصل مجتمعي الدواء الآمن كفاءة العاملين مجلس الوزراء

مواد متعلقة

اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

في اليوم العالمي للصحة الواحدة، تعرف على أجندة أولويات البحث العلمي

هيئة الدواء تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية

الرعاية الصحية: زيادة أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36% والماموجرام 88% والرنين المغناطيسي 18%

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

اللجنة الوزارية للتنمية البشرية تبحث تجهيزات المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2025

ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

مرموش بديلا، جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

نقابة المهن الرياضية تنظم مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية البدنية

مصرع طالب تحت عجلات أتوبيس مدارس في المجمع التعليمي بالإسماعيلية

تعديل تعريفة خطوط النقل العام والأجرة، الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات مهمة للقاهرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

هل تُقبل صلاة من يقطع رحمه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية