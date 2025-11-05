بنسبة إنجاز 100%، هيئة الدواء تستقبل 2450 استفسارًا وشكوى في 9 أشهر

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن معالجتها لنحو 2450 استفسارًا وشكوى، بنسبة إنجاز تقارب 100%، وذلك منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية سبتمبر من نفس العام.

وقد وردت هذه الاستفسارات والشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ووزعت داخليًا على الإدارات المعنية بالهيئة، وشملت الفترة المذكورة حوالي 950 شكوى واستفسارًا خلال الربع الثالث من العام.

تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخ ثقة المواطنين في كفاءة الخدمات المقدمة، وتؤكد الهيئة أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى تسهيل تواصل المواطنين مع الجهات الحكومية، وسرعة حل المشكلات، وذلك طبقًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

جاءت هذه الجهود تحت توجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وبمتابعة الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية الموحدة، والمهندس كرم خليفة قابل، مدير إدارة المتابعة بالمنظومة، ويعكس ذلك التزام الهيئة بتفعيل آليات التواصل المجتمعي ضمن المنظومة الحكومية الموحدة.

وأوضحت الهيئة أن الشكاوى والاستفسارات تنوعت لتشمل موضوعات مثل توافر المستحضرات وجودتها، والإبلاغ عن المخالفات الصيدلية، والاستفسارات الفنية المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية. كما تضمنت دعم ومتابعة التصدير والاستشارات الدوائية، وقد جرى توزيعها على الإدارات المعنية والتعامل معها بسرعة وفاعلية، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والسرية والعدالة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

وفي إطار سعيها المستمر، تؤكد الهيئة اهتمامها برفع كفاءة العاملين وتطوير منظومة الاستجابة من خلال التدريب المستمر والمتابعة الدقيقة من القيادات. ويهدف ذلك إلى ضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بتقديم شكاواهم واستفساراتهم عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين، وتحقيق رضائهم وثقتهم، واستمرار الجهود لضمان وصول الدواء الآمن والفعّال وذو الجودة العالية لجميع المرضى، دعمًا لدور الهيئة في التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة.

