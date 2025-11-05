الرعاية الصحية: زيادة أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36% والماموجرام 88% والرنين المغناطيسي 18%

تكبير الخط تصغير الخط إعادة الحجم الطبيعي أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن منشآت الهيئة في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء – السويس – أسوان) أجرت أكثر من 7 ملايين فحص أشعة متقدم خلال الفترة الماضية، ما يعكس تطور منظومة الخدمات التشخيصية داخل الهيئة وفاعليتها في دعم دقة التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي. تشغيل 91 قسمًا ووحدة أشعة بمستشفيات الهيئة ومجمعاتها الطبية وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تدير اليوم منظومة تشخيصية رقمية متكاملة، من خلال تشغيل 91 قسمًا ووحدة أشعة بمستشفيات الهيئة ومجمعاتها الطبية، تعمل جميعها بنظام RIS/PACS لرقمنة النتائج والأشعات الطبية وربطها إلكترونيًا بملف المريض الموحد، بما يتيح للطبيب الاطلاع الفوري على نتائج الفحوصات ومتابعتها عن بُعد، ويوفر رحلة ميسّرة للمريض عبر مستويات الرعاية المختلفة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن منشآت الهيئة تضم أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتقدمة في مجال التشخيص الإشعاعي، وتشمل الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، والرنين المغناطيسي، والماموجرام، والأشعة التداخلية، والموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية الرقمية، ووحدات تصوير القلب والرئة والمخ والأوعية الدموية، ما يضمن تقديم خدمة تشخيصية دقيقة وشاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف أن منظومة الأشعة بالهيئة شهدت قفزة نوعية في معدلات التحديث والتوسع التقني خلال عام واحد، حيث زادت أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي بنسبة 18%، كما ارتفع عدد أجهزة المعجل الخطي لعلاج الأورام بالإشعاع المتقدم بنسبة 200%، ما يعزز جاهزية المنشآت الصحية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة. ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة تمتلك اليوم منظومة أرشفة إلكترونية متكاملة لصور الأشعة في 91 منشأة صحية، وبما يقرب من 500 مليون صورة أشعة إلكترونية، وهي من أكبر منظومات الأرشفة الطبية وتمثل نقلة نوعية في حوكمة البيانات الطبية ودعم التحول إلى بيئة تشخيصية ذكية قائمة على التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ماضية في استراتيجية التحول الرقمي الشامل للخدمات التشخيصية باعتبارها أحد ركائز بناء منظومة صحية ذكية ومستدامة تدعم اتخاذ القرار الطبي المبني على الأدلة وتحقق أعلى معايير الجودة والرضا للمريض المصري. أشار إلى أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنشاء مجمعات تشخيصية متكاملة ومتطورة في محافظات تطبيق المنظومة، لتوفير خدمات التشخيص الطبي المتقدم وفق أحدث التقنيات العالمية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي وطني ذكي ومتكامل قائم على الابتكار والاستدامة التشغيلية.

