اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، عقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات، إلى جانب مديري الإدارات العامة للخدمات الطبية، والجودة، ومكافحة العدوى، وبحضور مديري المستشفيات بفروع سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم، والشرقية.

متابعة ميكنة المطالبات الطبية ونواقص الأدوية والمستلزمات

تناول الاجتماع عرضًا تقديميًا شاملًا للبرنامج الوظيفي بكل فرع، تضمن مؤشرات الأداء العامة، موقف التشغيل لدى الغير، المديونيات، ميكنة المطالبات الطبية، نواقص الأدوية والمستلزمات، والمنصرف على الدواء، وذلك بمقارنة تفصيلية بالثلاثة أشهر الماضية، بهدف تقييم الوضع الحالي ودعم اتخاذ القرارات لتحسين الخدمة.

كما تمت مناقشة موقف تطبيق قائمة المرور الموحدة للعيادات، وتفعيل كروت متابعة العمليات، وتحليل تقارير المرور الموحدة لمديري المستشفيات، وخطط تطوير أقسام الطوارئ، وموقف الصيانة والأعطال الخاصة بالأجهزة الطبية.

خلال الاجتماع، وجّه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعدد من التوجيهات المهمة، أبرزها: رفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الأداء داخل المستشفيات والعيادات، تكثيف المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري لضمان جودة الخدمات ومكافحة العدوى، الإسراع في استكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي، متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ، تعزيز روح العمل الجماعي والتكامل بين الفروع والإدارات المركزية.

أكد رئيس الهيئة علي آليات المراجعة والتقييم لأداء الفروع من خلال عرض مؤشرات الأداء، وتقارير لجان المرور، وخطط الإصلاح التي تم تنفيذها لتلافي الملاحظات.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقييم الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين، تأكيدًا على التزام الهيئة برؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

