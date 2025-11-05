الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اجتماع موسع لرئيس هيئة التأمين الصحي لمتابعة الأداء ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظات

اجتماع رئيس هيئة
اجتماع رئيس هيئة التأمين الصحي، فيتو
18 حجم الخط

في إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي على رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، عقدت الهيئة اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات، إلى جانب مديري الإدارات العامة للخدمات الطبية، والجودة، ومكافحة العدوى، وبحضور مديري المستشفيات بفروع سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم، والشرقية.

متابعة ميكنة المطالبات الطبية ونواقص الأدوية والمستلزمات

تناول الاجتماع عرضًا تقديميًا شاملًا للبرنامج الوظيفي بكل فرع، تضمن مؤشرات الأداء العامة، موقف التشغيل لدى الغير، المديونيات، ميكنة المطالبات الطبية، نواقص الأدوية والمستلزمات، والمنصرف على الدواء، وذلك بمقارنة تفصيلية بالثلاثة أشهر الماضية، بهدف تقييم الوضع الحالي ودعم اتخاذ القرارات لتحسين الخدمة.

كما تمت مناقشة موقف تطبيق قائمة المرور الموحدة للعيادات، وتفعيل كروت متابعة العمليات، وتحليل تقارير المرور الموحدة لمديري المستشفيات، وخطط تطوير أقسام الطوارئ، وموقف الصيانة والأعطال الخاصة بالأجهزة الطبية.

خلال الاجتماع، وجّه الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بعدد من التوجيهات المهمة، أبرزها: رفع كفاءة التشغيل وتحسين معدلات الأداء داخل المستشفيات والعيادات، تكثيف المتابعة الميدانية والتفتيش الدوري لضمان جودة الخدمات ومكافحة العدوى، الإسراع في استكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي، متابعة أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان الجاهزية الكاملة لأقسام الطوارئ، تعزيز روح العمل الجماعي والتكامل بين الفروع والإدارات المركزية.

أكد رئيس الهيئة علي آليات المراجعة والتقييم لأداء الفروع من خلال عرض مؤشرات الأداء، وتقارير لجان المرور، وخطط الإصلاح التي تم تنفيذها لتلافي الملاحظات.

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

الصحة: توافر جميع أصناف الأدوية وعدم وجود نواقص بمستشفى العلمين النموذجي

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة العامة للتأمين الصحي لتقييم الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمنتفعين، تأكيدًا على التزام الهيئة برؤية الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة المركزية للشئون الطبية الدكتور احمد مصطفي هيئة التأمين الصحي هيئة التأمين مكافحة العدوى مستشفي الحمام

مواد متعلقة

في اليوم العالمي للصحة الواحدة، تعرف على أجندة أولويات البحث العلمي

هيئة الدواء تفوز بمنصب نائب رئيس شبكة معامل الاعتماد الإفريقية

الرعاية الصحية: زيادة أجهزة الأشعة المقطعية بنسبة 36% والماموجرام 88% والرنين المغناطيسي 18%

الطفولة والأمومة يستقبل الطفلة الفلسطينية "ريـتاج جحا" ويمنحها لقب سفيرة الطفولة للمحبة والسلام

نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية

اللجنة الوزارية للتنمية البشرية تبحث تجهيزات المؤتمر العالمي للصحة والسكان 2025

ثورة في علاج العمى، جهاز إلكتروني بحجم شعرة الإنسان ينقذ فاقدي البصر

الصحة: توافر جميع أصناف الأدوية وعدم وجود نواقص بمستشفى العلمين النموذجي

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

10 معلومات عن قرغيزستان تزامنا مع استقبال السيسي للرئيس صادير جباروف في زيارته التاريخية لمصر

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية