تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بزيت على طريق أبو زعبل في القليوبية

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل محملة بزيت، فيتو

شهدت منطقة كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بمنتجات تموينية (زيت)، وذلك بطريق أبو زعبل – مسطرد، مما أسفر عن إصابة شخصين دون وقوع وفيات.

نائب محافظ القليوبية تشارك في احتفالية "مستقبلي"، و134 منحة دراسية للمتميزين

القبض على مادونا في القليوبية بتهمة نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية

تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بزيت بطريق أبو زعبل – مسطرد

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بوقوع الحادث على طريق كفر حمزة – مسطرد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ.

تصادم سيارة نقل بأخرى محملة بمنتجات تموينية على طريق أبو زعبل – مسطرد في القليوبية
وتبين من الفحص أن التصادم وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق إحدى السيارتين، مما أدى إلى الاصطدام وتلفيات بالسيارتين وتسرب كمية من الزيوت التموينية على الطريق.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

