الإثنين 03 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يتابع حملة شبرا الخيمة للقضاء على عربات الكارو

بناءً على تعليمات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تابعت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ،  أعمال حملة ميدانية مكبرة وغير مسبوقة في شوارع شبرا الخيمة استهدفت القضاء على ظاهرة عربات الكارو المنتشرة.

تأتي هذه الحملة لمواجهة الآثار السلبية لهذه العربات، والتي تسببت مؤخرًا في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر العام، وتفاقم مشكلة انتشار القمامة والمخلفات في أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.


تضمنت الجولة الميدانية عمل حملة لضبط موقع يحتوي على تجمع كبير لهذه العربات، ونتج عن الحملة مصادرة 50 عربة كارو بإجمالي مضبوطات بلغت حوالي 200 طن تقريبًا.

وتأتي هذه الخطوات الجادة في إطار حملات متتابعة تنفذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تعزيز منظومة النظافة، ورفع الإشغالات، واستعادة المظهر الحضاري للمدن، وتحقيق رضا المواطنين.


كما شملت جولة نائب المحافظ متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وتيسير الحركة المرورية بالحيين. وقد شارك في الحملة كل من اللواء محمد السعيد نائب مدير الأمن ومدير القطاع الجنوبي، واللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس حي غرب شبرا، والعميد محمود فيصل مدير شرطة المرافق، إلى جانب السادة مديري ومسؤولي الإشغالات والمخلفات الصلبة.

