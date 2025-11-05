الخميس 06 نوفمبر 2025
صلاح سليمان: الزمالك قادر على تخطي بيراميدز في السوبر المصري

أكد صلاح سليمان، لاعب الزمالك السابق، ثقته في قدرة الفريق الأبيض على تخطي بيراميدز في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري المقرر إقامتها غدًا في الإمارات.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي: “الزمالك يمتلك جهازًا فنيًا مميزًا بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي يتمتع بقدرات خططية عالية ويجيد التعامل مع مجريات المباريات".

وأضاف: “الجهاز الفني للفريق يمتلك حلولًا كثيرة داخل الملعب، وهو ما يمنح الزمالك مرونة تكتيكية كبيرة في مواجهة أي منافس".

وتحدث لاعب الزمالك السابق عن فريق بيراميدز قائلًا: “أداء بيراميدز الفني هذا الموسم ليس في أفضل حالاته، والزمالك قادر على استغلال ذلك لتخطي المباراة والتأهل للنهائي".

كما أشاد صلاح سليمان بالمهاجم الفلسطيني عدي دباغ، لاعب الزمالك قائلًا: “عدي الدباغ يستطيع خلق الفرص لنفسه داخل الملعب، ويمتاز بقدرات هجومية مميزة تجعله إضافة قوية للفريق".

واختتم صلاح سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة، لكنها في متناول الزمالك إذا حافظ على تركيزه واستثمر نقاط ضعفه منافسه.

الجريدة الرسمية