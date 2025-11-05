الخميس 06 نوفمبر 2025
مدرب الأهلي السابق: الزمالك أكبر منافس للأحمر على السوبر المصري

تحدث كيفين جونسون مدرب النادي الأهلي السابق، عن توقعاته لمواجهة كأس السوبر المصري.

وقال كيفين جونسون في حواره عبر برنامج ستاد المحور: "أعتقد أنه خلال فترة وجودي مع الأهلي فزنا ببطولة مشابهة وهي كأس مصر، لكن الآن هذه بطولة مختلفة، أظن أن الأهلي لديه مدرب جديد، وقد يظهر الفريق بشكل أقوى قليلًا".

وأضاف: "لكن هناك دائمًا المنافس الكبير أو أكبر منافس وهو الزمالك، الذي يُشكّل دائمًا تهديدًا ومع ذلك، هناك فريق صاعد بقوة الآن هو بيراميدز، الذي يضم أحد أفضل المهاجمين في الدوري المصري، اللاعب الكونغولي ماييلي، على ما أعتقد، وهو مهاجم متميز جدًا".

وأكمل:"لكنهم أيضًا أبطال إفريقيا، فقد فازوا بالبطولة العام الماضي، لذا سيكونون قوة كبيرة يُحسب لها حساب".

واختتم حديثه قائلًا:"أما سيراميكا، فقد كان دائمًا يُسبب المتاعب للأهلي في مثل هذه البطولات لكن في رأيي، ستكون البطولة قوية وجيدة المستوى وكشخص عمل مع الأهلي، أعتقد أن الأهلي يملك أفضل فرصة للفوز بهذه البطولة".

الجريدة الرسمية