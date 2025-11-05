كأس العالم للناشئين، منتخب كندا يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 على أوغندا

18 حجم الخط

كأس العالم للناشئين، حقق منتخب كندا تحت 17 سنة ريمونتادا مثيرة، وحول تأخره بهدف إلى الفوز على منتخب أوغندا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل ضمن مرحلة دور المجموعات لحساب المجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم للناشئين المقام حاليا في قطر.

تقدم منتخب أوغندا أولا في الدقيقة 25، ثم أدرك منتخب كندا التعادل في الدقيقة 90، قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90+5.

ترتيب المجموعة الحادية عشر بعد انتهاء الجولة الأولى

بهذا الفوز حصد منتخب كندا أول ثلاث نقاط في المجموعة الحادية عشر، ليتشارك الصدارة مع منتخب فرنسا، الذي حقق الفوز أيضا في الجولة الأولى على حساب تشيلي بهدفين نظيفين.

وأصبح ترتيب المجموعة الحادية عشر كالتالي:

الأول: فرنسا: 3 نقاط

الثاني: كندا: 3 نقاط

الثالث: أوغندا: بدون نقاط

الرابع: تشيلي: بدون نقاط

منتخبات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025

فيما تشمل المنتخبات في كأس العالم للناشئين من آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، جمهورية إيران الإسلامية، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، جمهورية كوريا.

ومن أفريقيا: بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، مصر، أوغندا.

ومن الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراجواي، بوليفيا.

ومن أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا.

ومن أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.

وهذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا.

ويتواجد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، المُشارك فى بطولة كأس العالم للناشئين في قطر، كواحد ضمن 10 منتخبات أفريقية مشاركة في البطولة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره هايتي وفنزويلا وإنجلترا، وستكون ضربة البداية أمام هايتي غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.