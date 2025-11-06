أوسيمين يقود جالطة سراي لضرب أياكس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

انتهت مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد جالطة سراي التركي بنتيجة 0/3 لجالطة، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

سجل النيجيري فيكتور أوسيمين هاتريك لفريق جالطة سراي منهم ضربتين جزاء.

تشكيل أياكس ضد جالطة سراي

تشكيل جالطة سراي أمام أياكس

تشيلسي يتعادل مع كاراباج

انتهت مباراة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

