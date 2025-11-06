الخميس 06 نوفمبر 2025
أوسيمين يقود جالطة سراي لضرب أياكس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة أياكس أمستردام الهولندي ضد جالطة سراي التركي بنتيجة 0/3 لجالطة، في المباراة التي جرت مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

سجل النيجيري فيكتور أوسيمين هاتريك لفريق جالطة سراي منهم ضربتين جزاء.

تشكيل أياكس ضد جالطة سراي

تشكيل جالطة سراي أمام أياكس

تشيلسي يتعادل مع كاراباج

انتهت مباراة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

الجريدة الرسمية