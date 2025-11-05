بافوس القبرصي يتخطى فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق بافوس القبرصي على نظيره فياريال الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفاميجا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ديريك لوكاسين بالدقيقة 47، ليقود الفريق القبرصي لفوز هام.

ترتيب بافوس وفياريال في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بافوس القبرصي إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند نقطة يتيمة في المركز الـ32.

تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام

وفي مباراة أخرى اليوم، انتهت مواجهة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل هدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي بهدف مبكر عن طريق إستيفاو ويليان، في الدقيقة 16، إلا أن فريق كاراباج أجدام استغل عاملي الأرض والجمهور ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لياندرو أندرادي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض تصدى لها ماركو يانكوفيتش في الدقيقة 39 وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاراباج أجدام على تشيلسي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في إدراك التعادل عن طريق أليخاندرو جارناتشو بالدقيقة 53، ليتبادل الفريقان بعدها إهدار الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

ترتيب تشيلسي وكاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما يقع كاراباج في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أندري سانتوس، روميو لافياثلاثي ما قبل المهاجم: إستيفاو ويليان، تيريك جورج، جايمي جيتينز.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، ميريك، أتشيمبونج، تشالوباه، جوستو، فوفانا، كايسيدو، بونانوتي، إنزو فيرنانديز، جارناتشو، ديلاب، جويو.

