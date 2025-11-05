الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بافوس القبرصي يتخطى فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

لاعبو بافوس القبرصي
لاعبو بافوس القبرصي
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق بافوس القبرصي على نظيره فياريال الإسباني، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ألفاميجا، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ديريك لوكاسين بالدقيقة 47، ليقود الفريق القبرصي لفوز هام.

 

ترتيب بافوس وفياريال في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد بافوس القبرصي إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر، فيما تجمد رصيد فياريال عند نقطة يتيمة في المركز الـ32.

 

تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام

وفي مباراة أخرى اليوم، انتهت مواجهة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل هدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي بهدف مبكر عن طريق إستيفاو ويليان، في الدقيقة 16، إلا أن فريق كاراباج أجدام استغل عاملي الأرض والجمهور ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لياندرو أندرادي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض تصدى لها ماركو يانكوفيتش في الدقيقة 39 وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاراباج أجدام على تشيلسي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في إدراك التعادل عن طريق أليخاندرو جارناتشو بالدقيقة 53، ليتبادل الفريقان بعدها إهدار الفرص لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2.

 

ترتيب تشيلسي وكاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا  

بتلك النتيجة يرفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري، بينما يقع كاراباج في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

 

تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل تشيلسي أمام كاراباج أجدام في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جيمس، توسين أدارابيويو، جاريل هاتو، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: أندري سانتوس، روميو لافياثلاثي ما قبل المهاجم: إستيفاو ويليان، تيريك جورج، جايمي جيتينز.

خط الهجوم: جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، ميريك، أتشيمبونج، تشالوباه، جوستو، فوفانا، كايسيدو، بونانوتي، إنزو فيرنانديز، جارناتشو، ديلاب، جويو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا بافوس القبرصي فياريال الاسباني بافوس وفياريال تشيلسي وكاراباج أجدام

مواد متعلقة

تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا 2، النحاس يقود الزوراء للفوز على بطل طاجيكستان

عناوين اللجان الفرعية وأماكن الفرز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

المزيد
الجريدة الرسمية