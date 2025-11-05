الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل مباراة أياكس وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي
جالطة سراي
18 حجم الخط

أعلن مدربا فريقا أياكس أمستردام الهولندي وجالطة سراي التركي، تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أياكس ضد جالطة سراي 

تشكيل جالطة سراي أمام أياكس 

تشيلسي يتعادل مع كاراباج 

انتهت مباراة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أياكس أمستردام الهولندي أياكس جالطة سراي التركي دوري ابطال اوروبا جالطة سراي

مواد متعلقة

بافوس القبرصي يتخطى فياريال بهدف في دوري أبطال أوروبا

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

تعادل تشيلسي وكاراباج أجدام 2/2 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل إنتر ميلان لمباراة كايرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، نيوكاسل يتقدم على أتلتيك بلباو بهدف في الشوط الأول

تجديد حبس صاحب محل هواتف 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل صغير الإسماعيلية

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وأتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا 2، النحاس يقود الزوراء للفوز على بطل طاجيكستان

عناوين اللجان الفرعية وأماكن الفرز قبل انطلاق انتخابات مجلس النواب

دوري أبطال أوروبا، برشلونة يتأخر أمام كلوب بروج بثنائية في الشوط الأول

باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة أشرف حكيمي ومدة غيابه

بعد رفضه من الزراعة، مبتكر قمح عرابي يطالب بتشكيل لجنة تسجيل محايدة بإشراف جهاز مستقبل مصر

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: البناء الإلهي للإنسان يقوم على العبادة والعمران والتزكية (فيديو)

ماذا كان يقرأ الرسول قبل صلاة الفجر؟

الإفتاء توضح مدى التحذير من التعرُّض لجسد الإنسان وأعضائه بالبيع والشراء

المزيد
الجريدة الرسمية