اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة الأهلي الجديد

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، بالتهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي الجديد برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بمناسبة حصوله على ثقة الجمعية العمومية للنادي بانتخابه لدورة جديدة، متمنيًا لمجلس الإدارة الجديد ورئيسه كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تطلعه لاستمرار التعاون بين الاتحاد والنادي الكبير من أجل رفعة الكرة المصرية.

مجلس الأهلي الجديد برئاسة محمود الخطيب

وأعلن المستشار زكي شلقامي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، تشكيل مجلس الإدارة الجديد للقلعة الحمراء للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات، وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة.

مجلس الإدارة الجديد للنادي الأهلي 

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي رسميًّا لمدة أربع سنوات مقبلة كالتالي: محمود الخطيب، رئيسًا، فيما تولى منصب نائب الرئيس ياسين منصور، وخالد مرتجي في منصب أمين الصندوق.

وضمتْ العضوية فوق السن كلًّا من: “سيد عبد الحفيظ، طارق قنديل، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، وحازم هلال”.

أما العضوية تحت السن تضم كلًّا من: إبراهيم العامري ورويدا هشام. 

وشهدت انتخابات الأهلي حضورًا مكثفًا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح أمس الجمعة، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير، قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء الجمعة. 

الخطيب يشكر الجمعية العمومية

وعبر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية، بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب، خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي، من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات، وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجَّه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.

وأضاف الخطيب أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة وتطوير أساليب العمل، رغم ما حققه المجلس السابق من إنجازات، مؤكدًا أن جميع أبناء الأهلي يجتمعون على هدف واحد وهو رفعة النادي والحفاظ على مكانته.

واختتم تصريحاته مبينا أن الاختلاف في الآراء داخل الأهلي لا يفسد روح التعاون والمحبة، وأن هذه القيم ستظل دائمًا أساس نجاح وعراقة النادي.

