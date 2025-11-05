أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يقترب من ضم موهبة المغرب.. هاني بيرزي يمنح الزمالك قرضًا بـ 15 مليون جنيه.. وليفربول يحدد بديل محمد صلاح

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

يقترب النادي الأهلي من حسم صفقة جديدة لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، حيث كشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن وجود مفاوضات مع المغربي فؤاد الزهواني، لاعب اتحاد تواركة، لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

وأكد المصدر أن اللاعب يحظى باهتمام كبير من الأهلي نظرا لإمكانياته الكبيرة خاصة بعد التألق مع المنتخب المغربي في كأس العالم تحت 20 عاما الذي حقق أسود الأطلسي.

وتواصل الأهلي مع الظهير الأيسر فؤاد الزهواني لضمه خلال الميركاتو الشتوي، في صفقة قد تكون مفاجأة كبيرة كون اللاعب مرشحا للانتقال لأحد الأندية الأوروبية نظير الأداء المميز الذي قدمه في كأس العالم للشباب.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هاني بيرزي، عضو مجلس إدارة النادي، قام خلال الساعات الماضية بدفع قرض مالي قدره 15 مليون جنيه لخزينة النادي، من أجل تسوية بعض الالتزامات المالية العاجلة.

وأوضح المصدر أن المبلغ تم توجيهه إلى سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحفيزهم قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة، بجانب دفع مستحقات المدير الفني جوميز ومساعديه، في إطار تحركات الإدارة لإنهاء أزمة القيد بشكل نهائي.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز، التي تجمعهما غدا الخميس، على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ورصدت عدسة «فيتو» ظهور فيتور بيريرا، مدرب حراس الزمالك الجديد، والذي أثار أزمة منذ إعلان توليه المسئولية بسبب سابقة عمله في الدوري الإسرائيلي قبل عدة سنوات، مع نادي مكابي حيفا.

حدد نادي ليفربول الإنجليزي، أحد اللاعبين ليكون على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للتعاقد معه كبديل للنجم المصري محمد صلاح حال رحيله عن الريدز.

ويمتلك محمد صلاح عقدًا مع ليفربول حتى عام 2027، وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيله في الصيف المقبل، في ظل اهتمام من الأندية السعودية الكبيرة التي تقدم إغراءات كبيرة للحصول على خدماته.

وكشف “آنفيلد ووتش” أنه في حالة رحيل محمد صلاح عن ليفربول، فإن بطل الدوري الإنجليزي قد يسعى للتعاقد مع أنطوان سيمينو لاعب بورنموث أو مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ أو أي لاعب آخر في مركزه.

كأس السوبر المصري، علق المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، على مستوى خط الدفاع وهجوم المارد الأحمر، خاصة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري.

وقال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السوبر: “الدفاع الجيد يحقق الألقاب لكننا نعمل على الجانب الهجومي أيضًا”.

شبت النيران في إحدى الحافلات التي تقل جماهير فريق برشلونة الإسباني، قبل مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية مقطع فيديو أوضحت خلاله أن النيران اشتعلت بأحد الحافلات التي تقل جماهير برشلونة لملعب المباراة قبل مواجهة كلوب بروج، كما نشرت الصحيفة بعدها مقطع فيديو آخر بعد إخلاء الحافلة من المشجعين، ولم يُذكر وجود أي ضحايا للحادثة.

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي إنبي تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي البترولي للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات وذلك عقب انتخابه خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأربعاء.

ويضم المجلس المنتخب الجديد كلا من:

- رئيس النادي: أيمن الشريعي

-نائب رئيس النادي: خالد الجنزوري

- أمين الصندوق: عبدربه إبراهيم

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها مساء غدٍ الخميس.

وحضر المران وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى وفق اللوائح المنظمة للبطولة.

عبر الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالتواجد في أبوظبي لخوض السوبر المصري، مؤكدا أنها مباراة كبيرة أمام الزمالك والفريق في فورمة جيدة والأجواء في الفريق مثالية واللاعبون هدفهم حاليا تحقيق بطولة أخرى بعد 4 بطولات قارية ومحلية مؤخرا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أحداثا جرت في المباراة الماضية أمام الزمالك في النسخة الماضية بعد إلغاء الهدف الذي تم تسجيله في الوقت القاتل، ولكن في كل الأحوال مباراة قوية أمام الزمالك لابد من الفوز فيها بكل الأحوال، مشيرا إلى أنه في حالة الفوز والعبور فلا يهتم كثيرا بمن سيواجه في النهائي لأن الأهلي وسيراميكا كلاهما فريقين كبيرين والمواجهة مع أحدهما ستكون غاية في الصعوبة.

دوري أبطال أوروبا، انتهت مباراة كاراباج أجدام الأذربيجاني، وتشيلسي الإنجليزي، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توفيك باخراموف ستاديوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي بهدف مبكر عن طريق إستيفاو ويليان، في الدقيقة 16، إلا أن فريق كاراباج أجدام استغل عاملي الأرض والجمهور ونجح في إدراك التعادل بالدقيقة 29 عن طريق لياندرو أندرادي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض تصدى لها ماركو يانكوفيتش في الدقيقة 39 وسددها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم كاراباج أجدام على تشيلسي 2 / 1.

