هاني بيرزي يمنح الزمالك قرضًا بـ15 مليون جنيه، اعرف التفاصيل

نادي الزمالك، فيتو
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن هاني بيرزي، عضو مجلس إدارة النادي، قام خلال الساعات الماضية بدفع قرض مالي قدره 15 مليون جنيه لخزينة النادي، من أجل تسوية بعض الالتزامات المالية العاجلة.

وأوضح المصدر أن المبلغ تم توجيهه إلى سداد جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحفيزهم قبل مباراة السوبر المصري المرتقبة، بجانب دفع مستحقات المدير الفني جوميز ومساعديه، في إطار تحركات الإدارة لإنهاء أزمة القيد بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي مجلس الإدارة الحالي لتوفير الاستقرار المالي داخل الفريق ودعم اللاعبين قبل المواجهات المهمة المقبلة.

