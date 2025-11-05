بيزيرا يخوض تدريبات تأهيلية بمران الزمالك أملا في اللحاق بنهائي السوبر(فيديو)

18 حجم الخط

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة بيراميدز، التي تجمعهما غدا الخميس، على ملعب استاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ورصدت عدسة «فيتو» خوض خوان بيزيرا جناح الزمالك، تدريبات تأهيلية في مران الفريق أملا في اللحاق بنهائي كأس السوبر، حال فوز الفريق على بيراميدز في مباراة الغد.

وكشفت الفحوصات التي خضع لها بيزيرا، إصابته بتمزق خفيف في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تسببت في عدم قدرته على استكمال مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري الممتاز.

وألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين ظهر اليوم الأربعاء، قبل خوض المران الختامي للأبيض استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري.

وشرح المدير الفني للاعبين العديد من النقاط الفنية، بجانب دور كل لاعب، وبرنامج الفريق خلال مران اليوم، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



قائمة الزمالك لبطولة السوبر

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

أحمد عبد الرؤوف: فخور بتدريب الزمالك والكل مستعد لمواجهة بيراميدز

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لنادي الزمالك، جاهزية فريقه لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر إقامتها في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين في كامل التركيز والاستعداد لتقديم مباراة كبيرة.

وقال عبد الرؤوف خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “الكل مستعد لتقديم مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وسعيد جدًا بوجودي في دولة الإمارات، وفخور إنّي هنا بمثل نادي عظيم بحجم الزمالك”.

وأضاف المدير الفني أن الزمالك يدخل المباراة بروح الانتصار والعزيمة، مؤكدًا احترامه الكبير لفريق بيراميدز الذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، لكنه شدد على أن هدف الزمالك هو الفوز فقط ومواصلة المنافسة على اللقب.

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا إن الجهاز الفني يثق تمامًا في قدرات لاعبي الفريق، وأن الجماهير البيضاء سيكون لها دور كبير في دعم الفريق لتحقيق نتيجة تسعدهم وتليق بتاريخ الزمالك الكبير.

