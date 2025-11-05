الاتحاد الأوروبي والصين يقرران إنشاء قناة خاصة لضمان إمدادات المعادن النادرة

18 حجم الخط

قال المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتتشوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي، قرر إنشاء قناة خاصة للتواصل مع السلطات الصينية بهدف ضمان تدفق إمدادات المعادن النادرة التي تعد ضرورية للصناعات الأوروبية.

قيود صادرات المعادن النادرة

ويأتي هذا الإجراء بعد أن فرضت الصين قيودا على صادرات المعادن النادرة في وقت سابق من هذا العام، ما أثار مخاوف في أوروبا من اضطرابات محتملة في إنتاج السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية وغيرها من التقنيات التي تعتمد على المغانط الدائمة، بحسب إرم بزنس.

وأسهمت سلسلة من الاتفاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في تخفيف حدة النقص، في حين تعمل بروكسل وواشنطن ودول أخرى على تنويع سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الصين في هذا المجال الحيوي.

وقال شيفتتشوفيتش، الذي كان يتحدث من الكويت خلال مشاركته في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي 2025، إنه أجرى محادثات متكررة مع وزير التجارة الصيني وانج ون تاو حول الموضوع، مؤكدا أن أي سوء إدارة في إجراءات التصدير قد يكون له تأثير سلبي كبير في الإنتاج والتصنيع داخل الاتحاد الأوروبي.

تسريع منح تراخيص تصدير المعادن النادرة

وأوضح أن بروكسل وبكين اتفقتا على إعطاء الأولوية لطلبات الشركات الأوروبية، وأن القناة الجديدة تتيح لمسؤولي الجانبين التعاون في دراسة وتسريع منح تراخيص تصدير المعادن النادرة.

وأضاف أن الشركات الأوروبية قدّمت نحو 2000 طلب للسلطات الصينية منذ بدء تطبيق القيود، تمت الموافقة على أكثر من نصفها حتى الآن، في حين تواصل المفوضية الأوروبية الضغط على بكين لتسريع دراسة الملفات المتبقية.

وفي الوقت نفسه، تعمل بروكسل على تنويع مصادر الإمداد عبر تطوير مشاريع إنتاج محلية في أوروبا، تشمل استخراج المعادن النادرة وتصنيع المغانط في إستونيا.

وأشارت المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، إلى أن مسؤولين من الجانبين ناقشوا إمكانية إنشاء تراخيص تصدير عامة لتسهيل عمليات الشحن، على غرار التفاهمات التي تقول الولايات المتحدة إنها توصلت إليها مع الصين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.