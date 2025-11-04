"الوافدين" تنظم فعاليات ترويجية لتعريف طلاب السعودية بفرص الدراسة في مصر

نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، سلسلة من الفعاليات الترويجية بالمملكة العربية السعودية، للتعليم في مصر، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف كل من: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى تعزيز مكانة مصر كمقصد تعليمي دولي، وجذب المزيد من الطلاب الوافدين، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة للتوسع في الأسواق التعليمية الإقليمية، والتسويق للمؤسسات التعليمية المصرية.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالغني أن الفعاليات استهدفت تعريف الطلاب السعوديين وأولياء الأمور بفرص التعليم الجامعي في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين الشقيقين، وتعزيز التواصل المباشر بين الجامعات المصرية والطلاب المهتمين بالدراسة في الخارج.

كما شهدت الفعاليات تقديم عروض تعريفية حول آليات التقديم للدراسة في مصر، واستعراض المزايا الأكاديمية والخدمات الطلابية التي توفرها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى عرض متكامل لمنصة "ادرس في مصر" التي تُعد بوابة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات القبول وتقديم الدعم والإرشاد للطلاب الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الترويجية الخارجية التي تنظمها الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز القوة الناعمة المصرية في مجال التعليم، وتأكيدًا على الدور الريادي لمصر كوجهة تعليمية وثقافية جاذبة لطلاب المنطقة والعالم.

