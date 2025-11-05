بوتين يصعد بعد تصريحات ترامب: طلبت الاستعداد لإجراء تجارب نووية

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الأربعاء، أنه طلب الاستعداد لإجراء تجارب نووية.

وقال بوتين: "روسيا التزمت دائما بحظر التجارب النووية.. سنجري تجارب نووية إذا أجرتها دول أخرى".

بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي في الكرملين

وترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي في الكرملين اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن اللقاء سيعقد بشكل الحضور الشخصي.

وكان الاجتماع السابق لمجلس الأمن الروسي، قد عقد يوم الجمعة 31 أكتوبر. واقترح رئيس الدولة حينذاك مناقشة قضايا ضمان حسن سير عمل الصناعة الدفاعية في روسيا والتدابير اللازمة لضمان السلامة على الطرق في مواجهة بداية الطقس البارد.

ترامب يتهم روسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض

وفي وقت سابق وجه ترامب اتهامات لروسيا والصين بإجراء تجارب نووية سرية تحت الأرض، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستسير على النهج ذاته.

وخلال مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس"، قال ترامب إن "روسيا تجري تجارب، والصين تجري تجارب، لكنهما لا تتحدثان عنها".

وأضاف أنه "لا يريد أن تكون بلاده الدولة الوحيدة التي لا تجري تجارب" نووية، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية وباكستان تنضمان أيضا إلى قائمة الدول التي تقوم باختبارات على ترساناتها النووية.

احتمال تنفيذ أول تفجير نووي داخل البلاد منذ عام 1992

وأثار قراره توجيه وزارة الحرب الأمريكية إلى استئناف التجارب النووية تساؤلات حول احتمال تنفيذ أول تفجير نووي داخل البلاد منذ عام 1992.

وجاء إعلان ترامب المفاجئ عبر منشور على منصته للتواصل الاجتماعي، قبل لقائه المرتقب بالزعيم الصيني شي جينبينج في كوريا الجنوبية.

وتزامن هذا القرار مع إعلان موسكو نجاح تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" العامل بالطاقة النووية، وغواصة مسيّرة قادرة على حمل رؤوس نووية تحت الماء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.