أردوغان يبحث استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول

أعلن مصدر تركي أن الأزمة الأوكرانية ومبادرات تركيا لاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول ستكون من بين مواضيع اجتماع مجلس الوزراء الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تسوية النزاع في أوكرانيا

وبحسب وكالة "نوفوستي"، قال مصدر في الرئاسة التركية: "قضية تسوية النزاع في أوكرانيا تتصدر اهتمامات الرئيس باستمرار. وستتم مناقشة الوضع الراهن والمبادرات الرامية إلى استئناف مفاوضات إسطنبول في اجتماع مجلس الوزراء اليوم".

وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق أن أنقرة مستعدة لاستضافة الجولة الرابعة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

جولات المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول

وعقدت روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى. كما سلمت روسيا جثث جنود أوكرانيين إلى نظام كييف. وتبادل الطرفان مسودات مذكرات تفاهم لتسوية النزاع.

