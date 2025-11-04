نائب رئيس مستقبل وطن: الكلمة للمواطنين في اختيار النواب والمنافسة قوية على مقاعد الفردي

أكد حسام الخولي، نائب رئيس مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، تتسم بالتنوع في اختيار مرشحيها، لاسيما أنها تضم 12 حزبا سياسيا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

حق المواطنين في اختيار من يمثلهم بمجلس النواب

وأشار إلى أن الكلمة للناخبين في اختيار من يمثلهم سواء في القائمة الوطنية، أو المرشحين على المقاعد الفردية.

منافسة قوية على المقاعد الفردية

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك منافسة قوية على جميع المقاعد الفردية في كل الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.



تحركات مستقبل وطن لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر

وقال النائب حسام الخولي: مستقبل وطن شهد تحركات كبيرة خلال الفترة الماضية لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأوضح أن مستقبل وطن لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، تقوم بدورها على الأرض من خلال الكوادر التنظيمية المختلفة.

ويختتم حزب مستقبل وطن، فترة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب 2025 غدًا الأربعاء، بعقد مؤتمر حاشد في محافظة الجيزة، لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

موعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مواعيد الدعاية لانتخابات مجلس النواب المقبل.

تفاصيل المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن

وينطلق المؤتمر الختامي، بحضور قيادات الحزب، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك مرشحي الفردي، قبيل فترة الصمت الانتخابي.

تفاصيل مؤتمرات دعم القائمة الوطنية من أجل مصر

ونظم أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المؤتمرات الجماهيرية، والجولات الميدانية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

ويحرص مستقبل وطن من خلال مؤتمراته على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات، والحشد لصالح مرشحيه على المقاعد الفردية أو القائمة الوطنية من أجل مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.