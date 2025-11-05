الأربعاء 05 نوفمبر 2025
توفير 1120 فرصة عمل بالقليوبية، تعرف على التفاصيل

أعلنت محافظة القليوبية توفير 1120 فرصة عمل داخل عدد من الشركات والمصانع الكبرى بالمحافظة عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل ضمن وظائف وفرص عمل شهر نوفمبر الجاري.

أخبار الحوادث اليوم: القبض على مادونا في القليوبية.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء طفل ببني سويف.. إحالة السائح الكويتي المتهم في حادث كوبري أكتوبر إلى الجنايات

نائب محافظ القليوبية تعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لحل مشكلات المواطنين

وأعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن توفير وظائف جديدة بمديرية العمل بالقليوبية في إطار خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل مشيرا إلى أن عدد الوظائف يصل إلى 1120 وظيفة في عدد من الشركات والكيانات بالمحافظة ضمن جهود مديرية العمل بالمحافظة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

وأشار محافظ القليوبية إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال ايام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت مضيفا أنها تأتي في إطار المساعدة علي مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية.

