جامعة الجلالة تستضيف مشروع "مستقبل مستدام للتراث الثقافي" لمعالجة تحديات المناخ

أعلنت جامعة الجلالة عن استضافتها لمشروع دولي بعنوان "مستقبل مستدام للتراث الثقافي"، الذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع جامعة كاسل في ألمانيا والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران (ENAU) في تونس، وذلك ضمن برنامج الحوار العلمي مع العالم الإسلامي الممول من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).

ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات المناخية والاجتماعية التي تواجه التراث الثقافي والمعماري في أربعة مواقع رئيسية، هي: جزيرة جربة (تونس)، وبورسعيد ومنطقة الجلالة (مصر)، وشتاتالندورف (ألمانيا)، من خلال تطوير منهجيات مبتكرة متعددة التخصصات للحفاظ على التراث الثقافي بشكل مستدام.

وفي هذا الإطار، تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025 ورشة عمل علمية موسعة في جامعة الجلالة وعدد من المدن المصرية، منها بورسعيد والإسكندرية، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين من الجامعات المشاركة في المشروع.

وتشمل أعمال الورشة تنفيذ تحليل مقارن للتجارب المختلفة في الحفاظ على التراث، واستخدام أدوات رقمية متقدمة مثل الواقع الافتراضي (VR) والذكاء الاصطناعي (AI) لتطوير رؤى جديدة للتعامل مع تحديات التغير المناخي والتحول العمراني.

ويشارك في المشروع عدد من الخبراء والباحثين من المؤسسات الأكاديمية الشريكة، من بينهم:الدكتور أوفا ألتروك، عميد كلية العمارة والتخطيط العمراني – جامعة كاسل، الدكتور محمد الفقي، كلية العمارة والتخطيط العمراني – جامعة كاسل، الدكتورة نيفين غريب، عميدة كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، الدكتورة سارة عناني، كلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية، الدكتور إسلام السماحي، كلية العمارة – جامعة بيروت العربية، نور رمزي ويوسف علي – كلية العمارة – جامعة بيروت العربية، أندار بهاء الدين – جامعة دهوك، الدكتورة إيمان زهيوا والأستاذة الدكتورة هاجر قاسم – المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران – تونس، شهد بديع البريفكاني – جامعة بابل، شيفاني جردوش وأبيرال بهوجو – جامعة شتوتغارت – ألمانيا، يانبينغ كوي – جامعة روستوك – ألمانيا.

