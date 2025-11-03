جامعة الجلالة تستضيف صناع فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في ندوة فنية

نظمت كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، ندوة فتية بعنوان “ أوسكار: عودة الماموث”بحضور صناع العمل.

شهدت الندوة مشاركة الفنان أحمد صلاح حسني، والمخرج هشام الرشيدي، والمنتج محمد طنطاوي، حيث تناول الحوار مراحل إعداد الفيلم وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعته، كما ناقش الحضور دور التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشهد الفني والإبداع البصري، وأدار الجلسة الدكتور جورج سيدهم، بكلية الإنتاج الإعلامي.

وأكد صناع الفيلم ان “أوسكار: عودة الماموث” يعد تجربة جديدة في السينما المصرية، إذ يعتمد على تقنية جديدة هي الأولى من نوعها في مصر، تمزج بين التصوير الواقعي والمؤثرات البصرية المتقدمة VFX، ما يجعله نموذجًا مميزًا لتطور الصناعة السينمائية محليًا.

وأكدت الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، أن الكلية تسعى لأن يتعلم الطلاب من تجارب حقيقية ويلمسوا كيف تصنع الأعمال الكبرى بتعاون بين الإبداع والتكنولوجيا.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوحة بين الضيوف والطلاب، عبّر فيها المشاركون عن تقديرهم لحسن التنظيم وجمال موقع الجامعة في مدينة الجلالة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجالات الفن والإنتاج السينمائي.

