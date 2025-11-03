الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة الجلالة تستضيف صناع فيلم "أوسكار: عودة الماموث" في ندوة فنية

صناع فيلم عودة الماموث
صناع فيلم عودة الماموث بجامعة الجلالة
ads

 نظمت كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، ندوة فتية بعنوان “ أوسكار: عودة الماموث”بحضور صناع العمل.

شهدت الندوة مشاركة الفنان أحمد صلاح حسني، والمخرج هشام الرشيدي، والمنتج محمد طنطاوي، حيث تناول الحوار مراحل إعداد الفيلم وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعته، كما ناقش الحضور دور التكنولوجيا الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير المشهد الفني والإبداع البصري، وأدار الجلسة الدكتور جورج سيدهم، بكلية الإنتاج الإعلامي.

وأكد صناع الفيلم ان “أوسكار: عودة الماموث” يعد تجربة جديدة في السينما المصرية، إذ يعتمد على تقنية جديدة هي الأولى من نوعها في مصر، تمزج بين التصوير الواقعي والمؤثرات البصرية المتقدمة VFX، ما يجعله نموذجًا مميزًا لتطور الصناعة السينمائية محليًا.

وأكدت الدكتورة دينا عرابي، عميد كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة، أن الكلية تسعى لأن يتعلم الطلاب من تجارب حقيقية ويلمسوا كيف تصنع الأعمال الكبرى بتعاون بين الإبداع والتكنولوجيا.

واختُتمت الندوة بجلسة نقاش مفتوحة بين الضيوف والطلاب، عبّر فيها المشاركون عن تقديرهم لحسن التنظيم وجمال موقع الجامعة في مدينة الجلالة، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعكس رؤية الجامعة في دعم الإبداع وفتح آفاق جديدة أمام الشباب في مجالات الفن والإنتاج السينمائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة الجلالة كلية الإنتاج الإعلامي كلية الإنتاج الإعلامي بجامعة الجلالة اوسكار عودة الماموث

مواد متعلقة

هنادي مهنا: احتفظت بلون شعري 3 سنوات بسبب تصوير "أوسكار..عودة الماموث"

جامعة الجلالة تطلق المنتدى السنوي الأول لتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة

الأكثر قراءة

الدحيل يكتسح شباب أهلي دبي برباعية في دوري أبطال آسيا للنخبة

انتظام حركة القطارات بالإسكندرية

مواعيد مباريات بيراميدز في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا

زغاريد وتكبيرات، فرحة زوار بيت الله الحرام بإعلان نتائج قرعة الحج بالدقهلية (فيديو)

إصابة 5 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة نقل على محور المحمودية بالإسكندرية

قبل فتح أبوابه للزائرين، أسعار ومواعيد ورابط حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

تشكيل الهلال السعودي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

حبس وغرامة، عقوبة إتلاف المنشآت المعدة للاستخدام في الانتخابات

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الكابوريا في سوق العبور

6 محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، خطورة الغضب في الشريعة الإسلامية

هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل تجوز الصلاة على النبي أثناء اللعب على الهاتف؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية