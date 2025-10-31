نائب رئيس جامعة الإسكندرية يشهد حفل تمكين لدعم ودمج ذوي الهمم بكلية الهندسة

شهد الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، فعاليات حفل «تمكين» الذي نظمه مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة على مسرح كلية الهندسة، بهدف تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع الجامعي وتمكينهم أكاديميًا ومجتمعيًا.

جاء الحفل بحضور الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة، والدكتور وائل المغلاني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة آلاء جامع، المدير التنفيذي لمركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات المختلفة.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد عبد الحكيم أن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب من ذوي الهمم، انطلاقًا من توجهات الدولة المصرية التي تُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في رعاية ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية شاملة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تتبنى حزمة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تمكين الطلاب من ذوي الهمم، سواء من خلال تقديم التسهيلات الأكاديمية أو عبر إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والطلابية، مشيرًا إلى أن مبادرة «تمكين» تُجسد رسالة الجامعة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجتمعية، وتُبرز قدرات وإبداعات هؤلاء الطلاب كنماذج مُلهمة للمجتمع الجامعي.

وأشاد الدكتور عبد الحكيم بالدور المتميز الذي يقوم به مركز طه حسين في تقديم الدعم والرعاية الشاملة للطلاب ذوي الإعاقة، موجّهًا الشكر إلى أولياء الأمور على تعاونهم وجهودهم المستمرة في دعم دمج أبنائهم في الأنشطة الجامعية المختلفة.

من جانبها، أعربت الدكتورة آلاء جامع عن سعادتها باختتام فعاليات أسبوع «تمكين»، الذي يُعد تتويجًا لعام حافل من أنشطة مركز طه حسين في دعم وتمكين الطلاب من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن توظيف الفنون يُعد وسيلة فعالة لتنمية شخصية الطلاب وتعزيز دمجهم داخل المجتمع الجامعي.

تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة مركز طه حسين وقصص النجاح الملهمة لعدد من طلاب الجامعة من ذوي الهمم، إلى جانب تقديم فقرات فنية واستعراضات مسرحية أبدع فيها الطلاب، وحظيت بتفاعل كبير من الحضور، مما عكس قدراتهم الإبداعية ورسّخ رسالة الجامعة في دعم وتمكين ذوي الهمم.

