جامعة القاهرة الأهلية تناقش تحديات الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعى

نظمت جامعة القاهرة الأهلية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة بعنوان “الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: فرص وتحديات” لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي

حضر الندوة، كل من الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة للشؤون الأكاديمية،ومن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات داليا الحسامى مدير الادارة التنفيذية لتنمية الأمن السيبراني، ومحمد والي مدير ادارة تنمية كوادر الأمن السيبراني، واسلام مصطفي، ومحمد صلاح، والدكتور محمد حطبة من المعهد القومي للاتصالات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

مفهوم الأمن السيبراني وأبرز تطبيقاته

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن الندوة تضمنت محاضرات علمية متخصصة تناولت مفهوم الأمن السيبراني، وأبرز تطبيقاته، وعلاقته بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب عروض تعريفية بفرص التدريب والتوظيف في مجالات الأمن السيبراني محليًا ودوليًا، لافتًا إلي تنظيم مسابقات طلابية في البرمجة والذكاء الاصطناعي بهدف تحفيز الابتكار وتنمية مهارات الطلاب العملية في التعامل مع التحديات التقنية الحديثة.

المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ استراتيجيتها نحو تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيقات العملية الحديثة، مشيرًا إلى أن الأمن السيبراني أصبح أحد ركائز الأمن القومي وأحد أهم مجالات المستقبل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لافتًا إلي حرص الجامعة علي تمكين الطلاب من مهارات المستقبل، وفي مقدمتها مهارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعزز دورهم في حماية البنية الرقمية للدولة ودعم التنمية التكنولوجية المستدامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد العطار، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي التقني والأمني بين طلابها في ضوء الثورة الرقمية التي يشهدها العالم والتي تتطلب ضرورة إعداد جيل قادر على الفهم والتعامل المسؤول مع هذه التقنيات، مصيفًا أن الندوة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها الجامعة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختصة لتعميق ثقافة الأمن الرقمي وترسيخ مفهوم الوعي السيبراني كجزء من منظومة بناء الإنسان المصري القادر على حماية وطنه معرفيًا وتقنيًا.

