وزير الاقتصاد القيرغيزي من القاهرة: بلادنا جسر التجارة بين آسيا والشرق الأوسط

خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة لمنتدى الأعمال المصري القيرغيزي الذي عُقد ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، أعرب باكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي، عن تطلعه للتعاون مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أن هناك علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وجمهورية قيرغيزستان.

وخلال كلمته، عرض وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده، مشيرًا في هذا الصدد إلى توافر بنية تحتية متقدمة مثل خط السكة الحديد بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكلها طرق سريعة حديثة تربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط.

وأضاف: ستُقلل هذه الطرق من وقت العبور بين شرق آسيا والمنطقة العربية، ما يجعل قيرغيزستان جسرًا بين القارات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة والإنتاج.

واستعرض " سيديكوف" المشروعات والإمكانات التي تحظى بها قيرغيزستان في مجال الطاقة، داعيًا الشركات المصرية ذات الخبرة في هذا المجال للمشاركة في هذه المشروعات.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والري وتربية الماشية والمشروعات الزراعية الموجهة للتصدير، مضيفًا أن قطاع التعدين في قيرغيزستان به فرص واعدة لعقد المزيد من الشراكات مع المستثمرين من البلدان المختلفة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي أن بلاده على استعداد لبناء صفحة جديدة من التعاون مع مصر أساسها الثقة والازدهار المشترك، والنمو المستدام.

