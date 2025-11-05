الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الاقتصاد القيرغيزي من القاهرة: بلادنا جسر التجارة بين آسيا والشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي، فيتو
18 حجم الخط
ads

خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة لمنتدى الأعمال المصري القيرغيزي الذي عُقد ظهر اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، أعرب باكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي، عن تطلعه للتعاون مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين، مؤكدًا أن هناك علاقات تاريخية ممتدة بين مصر وجمهورية قيرغيزستان.

وخلال كلمته، عرض وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده، مشيرًا في هذا الصدد إلى توافر بنية تحتية متقدمة  مثل خط السكة الحديد بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكلها طرق سريعة حديثة تربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط.

وأضاف: ستُقلل هذه الطرق من وقت العبور بين شرق آسيا والمنطقة العربية، ما يجعل قيرغيزستان جسرًا بين القارات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة والإنتاج.

واستعرض " سيديكوف" المشروعات والإمكانات التي تحظى بها قيرغيزستان في مجال الطاقة، داعيًا الشركات المصرية ذات الخبرة في هذا المجال للمشاركة في هذه المشروعات.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والري وتربية الماشية والمشروعات الزراعية الموجهة للتصدير، مضيفًا أن قطاع التعدين في قيرغيزستان به فرص واعدة لعقد المزيد من  الشراكات مع المستثمرين من البلدان المختلفة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي أن بلاده على استعداد لبناء صفحة جديدة من التعاون مع مصر أساسها الثقة والازدهار المشترك، والنمو المستدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المائده المستديرة منتدى الأعمال الاستثمار الاقتصاد التجارة قيرغيزستان مصر رواد الاعمال المستثمرين البنية التحتية اسيا الوسطي المشروعات الطاقة الصناعات الغذائية التصدير

مواد متعلقة

مدبولي يفتتح مصانع جديدة ويشهد توقيع شراكة مصرية قطرية ضخمة لتنمية مطروح غدا

مدبولي ورئيس قيرغيزستان يشهدان توقيع 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس القيرغيزي: مصر مهد الحضارة الإنسانية وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ

مدبولي يحضر مائدة مستديرة مع رئيس جمهورية قيرغيزستان

رئيس الوزراء يعود للقاهرة بعد مشاركته في قمتين بالعاصمة القطرية

رئيس الوزراء يقرر إنشاء فرع للرقابة المالية بالعاصمة الإدارية ومكاتب تمثيل بـ4 محافظات

رئيس الوزراء: مصر تتبنى نهجا شاملا للقضاء على الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية

رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر نيابة عن السيسي في قمة التنمية الاجتماعية بالدوحة

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

قبل أمم أفريقيا بأسابيع، قلق مغربي بسبب أشرف حكيمي

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صفة آخر الزمان تظهر حاليًا، وعلي جمعة يكشف سر انتشار الفساد في الأرض

تفسير حلم الربح في المنام وعلاقته بالفوز بمبلغ مالي كبير

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية