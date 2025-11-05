مدبولي يفتتح مصانع جديدة ويشهد توقيع شراكة مصرية قطرية ضخمة لتنمية مطروح غدا

18 حجم الخط

يستعد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لجدول أعمال حافل يوم غدٍ، حيث من المقرر أن يشهد افتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تبدأ جولة رئيس الوزراء بافتتاح مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، والذي يُتوقع أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج المحلي في قطاع حيوي، ويعقب ذلك توجهه إلى مدينة بدر لافتتاح توسعات مصنع قائم، مما يعكس حرص الدولة على دعم المصانع القائمة وتشجيعها على التوسع وزيادة استثماراتها.

وفي خطوة تعكس التوجه نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، سيشهد الدكتور مدبولي حدثًا اقتصاديًا بارزًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتعلق الحدث بتوقيع عقد شراكة استثمارية مصرية-قطرية، تهدف إلى تنمية وتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمحافظة مطروح، ويُنتظر أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق نقلة نوعية للمنطقة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية شاملة في مجالات متعددة.

تأتي هذه الشراكة في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، وتأكيدًا على جاذبية السوق المصري للاستثمارات الخارجية، وعقب مراسم التوقيع، سيعقد رئيس مجلس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا هامًّا، يستعرض خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة، والأهداف المرجوة منها، والجدول الزمني لتنفيذ المشروعات.

وتأتي هذه الأجندة المكثفة لتؤكد على استمرار الحكومة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، سواء من خلال دعم الصناعة المحلية أو جذب الاستثمارات الكبرى التي تخدم الأهداف التنموية للدولة وتوفر فرصًا جديدة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.