مدبولي يحضر مائدة مستديرة مع رئيس جمهورية قيرغيزستان

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مائدة مستديرة مع صادير جاباروف رئيس الجمهورية القيرغيزية والوفد المرافق له.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم، صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت تفقد حرس الشرف، وعزف السلامين الوطنيين، والتقاط صورة تذكارية، أعقبها اصطحاب الرئيس للرئيس الضيف لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس رحب بالرئيس جاباروف في أول زيارة رئاسية يجريها رئيس قرغيزي لمصر في تاريخ العلاقات بين البلدين.

أكد الرئيس السيسي أهمية التنسيق الجاري مع قرغيزستان لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لمتابعة نتائج زيارة رئيس قرغيزستان لمصر والبناء عليها، بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.