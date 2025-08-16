السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كسر مفاجئ بخط مياه نادي التجديف بكورنيش النيل، ومياه الأقصر: جاري الإصلاح

كسر خط المياه
كسر خط المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالمحافظة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطره 6 بوصات المغذي لنادي التجديف.

كسر مفاجئ لخط مياه الشرب بالأقصر 

وأكدت الشركة  أن الكسر لم يؤثر على انتظام الخدمة أو يتسبب في انقطاع المياه عن المواطنين بالمناطق المحيطة، موضحة أن فرق الطوارئ التابعة للشركة تحركت على الفور إلى موقع الكسر، وبدأت في أعمال الإصلاح باستخدام المعدات اللازمة لضمان سرعة الانتهاء من معالجة الخط وإعادته للعمل بكامل كفاءته.

وأضافت الشركة أن غرفة العمليات تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع مسؤولي التشغيل والصيانة، وذلك لضمان استقرار ضغوط المياه وعدم تأثر أي من الخطوط الرئيسية المغذية للمدينة.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار توجيهات إدارة الشركة بضرورة التعامل الفوري مع أي طوارئ مفاجئة، والعمل على استمرار تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بجودة عالية ودون انقطاع، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة خلال تنفيذ أعمال الإصلاح.

الأقصر مياه الاقصر كسر مفاجئ خط مياه الشرب مياه الشرب محافظ الأقصر كورنيش النيل

