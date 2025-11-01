منتخب التجديف يحصد 5 ميداليات في البطولة الأفريقية للناشئين والكبار

حصل المنتخب المصري للتجديف على 5 ميداليات متنوعة حتى الآن خلال منافسات البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي والمقامة على مدار يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.

وفاز عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق فردي سكيف خفيف الوزن تحت 23 سنة رجال، كما حصل عمر القماطي وعمر حسام الدين على المركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق زوجي مزدوج تحت 23 سنة رجال.

وحصلت غادة ندا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي سكيف عمومي سيدات كما حصلت مريم عوض الله وحبيبة علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجى مزدوج ناشئات، كما حصلت هنا السبكي ومريم عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة سيدات.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطار عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

فيما ضمت قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك 16 لاعب ولاعبة كالتالي: عبد الخالق البنا، عمر حسام الدين، عمر القماطي، زياد سلامة، زياد فرج، أحمد العتيق، علي علاء، محمد الحسيني، ياسين القماطي، إبراهيم محمود، غادة ندا، هنا السبكي، مريم عوض الله، حبيبة علي، مريم همام، سلمى صفوان.

وحرص اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، على دعم ومساندة بعثة المنتخب الوطني قبل سفرها إلى جنوب أفريقيا حيث تواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين والجهاز الفني، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرفة ترفع علم مصر في البطولتين الإفريقيتين.

