منتخب التجديف يصل جنوب أفريقيا للمشاركة في البطولة الأفريقية

التجديف، وصلت بعثة المنتخب المصري للتجديف إلى دولة جنوب أفريقيا للمشاركة في البطولتين الإفريقيتين للتجديف، والتي تقام خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وتنطلق منافسات البطولة الإفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي بمدينة إيست لندن، للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

بينما يشارك المنتخب أيضا في البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، والمقرر إقامتها يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من مصطفى العطا عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، ومجدي عفيفي إداري البعثة، ومحمود عبد الحليم المدرب العام، وعادل بدر مدرب المنتخب، ومحمد فخري مدرب اللياقة والأحمال.

ويشارك من اللاعبين، عبد الخالق البنا، محمد الحسيني، علي علاء، أحمد العتيق، عمر القماطي، عمر حسام الدين، زياد سلامة، إبراهيم محمود، ياسين القماطي، زياد إيهاب، ويوسف سلامة.

كما تشارك من اللاعبات، مريم همام، غادة ندا، سلمى صفوان، ريماس أسامة، عاليا محمد علي، مريم عوض الله، حبيبة محسن، وهنا السبكي.

وحرص اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، على دعم ومساندة بعثة المنتخب الوطني قبل سفرها إلى جنوب أفريقيا حيث تواجد في مطار القاهرة لتوديع اللاعبين والجهاز الفني، متمنيا لهم التوفيق وتحقيق نتائج مشرفة ترفع علم مصر في البطولتين الإفريقيتين.

