الأربعاء 05 نوفمبر 2025
مفاتيح نيويورك سلمت لمؤيد حماس، وزير إسرائيلى يدعو الأمريكان للهجرة إلى تل أبيب

وصف وزير الشتات الإسرائيلي ميحاي تشيكلي، اليوم الأربعاء، عمدة نيويورك اليساري المنتخب زهران ممداني، بأنه "مؤيد لحماس"، داعيا يهود المدينة الأمريكية إلى الانتقال إلى إسرائيل بعد فوزه.

مفاتيح نيويورك سلمت إلى أحد مؤيدي حماس

وكتب وزير الشتات ومكافحة معاداة السامية اليميني عميحاي تشيكلي على موقع إكي: "المدينة التي كانت في يوم من الأيام رمزًا للحرية العالمية سلمت مفاتيحها إلى أحد مؤيدي حماس".

وزعم أن "آراء ممداني ليست بعيدة عن آراء المتعصبين الذين قتلوا قبل 25 عاما ثلاثة آلاف من أبناء شعبهم"، في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر.

ويصبح ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، والذي تعهد بجعل نيويورك أكثر قدرة على تحمل التكاليف، أول عمدة مسلم للمدينة عندما يتولى منصبه في يناير المقبل.

ممداني يصف الحرب في غزة بأنها إبادة جماعية

ويعد ممداني من المؤيدين القدامى للقضية الفلسطينية، وقد أثارت مواقفه بشأن إسرائيل ــ التي وصفها بـ"نظام الفصل العنصري"  كما وصف الحرب في غزة بأنها "إبادة جماعية" ــ غضب البعض في المجتمع اليهودي.

وقال شيكلي: لن تعود نيويورك كما كانت أبدًا، وخاصةً بالنسبة لمجتمعها اليهودي. المدينة تسير، وعيناها مفتوحتان، نحو الهاوية التي سقطت فيها لندن بالفعل.

الهجرة إلى اسرائيل 

وتابع: "أدعو يهود نيويورك إلى التفكير جديا في جعل أرض إسرائيل موطنهم الجديد."

وجاء فوز ممداني الحاسم في الانتخابات في مواجهة هجمات شرسة على سياساته  من قبل النخب التجارية والمعلقين الإعلاميين المحافظين والرئيس الأمريكي.

