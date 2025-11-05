إسرائيل تواصل عنصريتها: انتخاب زهران ممداني عمدة لـ نيويورك "يوم أسود"

18 حجم الخط

يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي حربه العنصرية ضد كل من ينتقد جرائمه في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ومئات آلاف الجرحى، إلى جانب تدمير ما يقارب 80% من مباني القطاع، وقتل عشرات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، واستهداف المستشفيات ومدارس الإيواء وخيام النازحين، وقتل مئات الإعلاميين والأطباء والمسعفين والممرضين، فضلًا عن تجويع السكان وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

وفي سياق موازٍ، أثار انتخاب زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك الأمريكية موجة غضب واسعة داخل الأوساط السياسية في إسرائيل، إذ وصف مسؤولون إسرائيليون هذا التطور بأنه "مقلق للغاية"، متهمين ممداني بالعداء لإسرائيل ولليهود.

وأصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتامار بن غفير، بيانًا وصف فيه انتخاب ممداني بأنه "عار سيُخلد في الذاكرة"، واتهم العمدة الجديد بأنه "مؤيد لحماس ومعادٍ للسامية وعدو لإسرائيل".

من جانبه، كتب السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة، جلعاد إردان، على منصة "إكس" أن "كارهًا لإسرائيل، ينظر إلينا كدولة إبادة جماعية تمارس الفصل العنصري، يقود الآن أهم مدينة في العالم، موطنًا لأكبر عدد من السكان اليهود خارج إسرائيل".

وأضاف إردان أن ما حدث في نيويورك "يوم أسود" لمن يدركون أهمية التحالف مع الولايات المتحدة، محذرًا من أن المشهد نفسه قد يتكرر قريبًا في الكونغرس أو حتى في البيت الأبيض.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة CNN أن ممداني حصل على 33% من أصوات الناخبين اليهود، بينما حصد منافسه أندرو كومو 63%.

وفي السياق ذاته، وصف وزير الحرب والخارجية الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان فوز ممداني بأنه "رمز للجهاد الصامت"، معتبرًا أن "نيويورك سقطت"، وداعيًا يهود المدينة إلى "العودة إلى أرض إسرائيل".

كما انتقدت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هاسكل انتخاب ممداني، وقالت في بيان إن الجالية اليهودية في نيويورك "تستحق قادة يحمونها لا من يستهدفونها"، مؤكدة أن إسرائيل "ستواصل العمل مع قادة الجالية اليهودية لضمان سلامتهم وكرامتهم".

أما وزير التراث الإسرائيلي عميخاي إلياهو فاتهم اليهود المؤيدين لممداني بـ"دعم معاداة السامية في قلب أمريكا"، مضيفًا أن "اليهود الذين يكرهون اليهود ليسوا ظاهرة جديدة، بل خطر يتجدد".

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس: إن فوز ممداني جاء ضمن "موجة زرقاء" في انتخابات الثلاثاء الماضي، في إشارة إلى انتصارات الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى أن دعم الديمقراطيين لإسرائيل تراجع إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت حكومة بنيامين نتنياهو ستعيد النظر في سياساتها وخطابها بعد هذه التطورات التي تعكس تغيرًا واضحًا في المزاج السياسي الأمريكي تجاه إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.