السيرة الذاتية لـ راما دواجي زوجة عمدة نيويورك “زهران ممداني”

خلال احتفال زهران ممدانى بفوزه في انتخابات عمدة نيويورك فجر اليوم الأربعاء، ظهر بجواره والده محمود ممدانى الأستاذ الجامعى الأوغندى، ووالدته المخرجة الهندية ميرا ناير. وكذلك تواجدت زوجته الفنانة من أصل سورى راما دواجى.

حفل زفاف خاص فى دبى

وتشير تقارير الإعلام الأمريكى إلى أن دواجى فنانة سورية أمريكية اشتهرت بأعمالها كرسامة وفنانة رسوم متحركة وخزف. وتعرف الزوجان عبر تطبيق المواعدة هينج فى عام 2021، وتمت خطبتهما فى أكتوبر 2024.

تزوج ممدانى وراما فى حفل مدنى بمدينة نيويورك أوائل عام 2025، وأعقبه حفل زفاف خاص فى دبى، حيث قضت راما معظم طفولتها، ولا تزال عائلتها تقيم هناك. كما أقاما حفل زفاف استمر ثلاثة أيام فى وقت لاحق من عام 2025 فى منزل ممدانى فى أوغندا.

زوجة ممدانى والقضايا العربية

وُلدت راما دواجى فى هيوستن، تكساس، عام 1997، لأبوين سوريين مسلمين، وانتقلت إلى دبى فى سن التاسعة. درست فنون التواصل فى جامعة فرجينيا كومنولث، وحصلت لاحقًا على ماجستير فى الفنون الجميلة فى الرسم التوضيحى من كلية الفنون البصرية فى مدينة نيويورك.

غالبًا ما تستكشف أعمالها الفنية الثقافة العربية والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة، وقد ساهمت فى منصات إعلامية مثل ونيويوركر، وواشنطن بوست، وبى بى سى، وآبل، وتيت مودرن. كما أبدعت أعمالًا فنية تتناول صراعات مثل الإبادة الجماعية فى غزة والحرب فى السودان.

راما دواجى بالسيدة الأولى الجديدة لمدينة نيويورك،

لعبت دواجى دورًا هادئًا لكن محوريًا فى حملة ممدانى الانتخابية لمنصب عمدة نيويورك، حيث ساعدت فى تصميم مواد حملته الانتخابية وصياغة حضوره على وسائل التواصل الاجتماعى، متجنبةً إلى حد كبير الأضواء العامة. وتم الإشادة بها كقوة إبداعية ثابتة ساهمت فى تشكيل صورة ممدانى وساعدته على التواصل مع الناخبين بصريًا.

يقيمان حاليًا فى الدائرة التشريعية لممدانى فى أستوريا، كوينز، نيويورك. تُعرف راما دواجى بالسيدة الأولى الجديدة لمدينة نيويورك، وتم الاحتفاء بها لإنجازاتها الفنية ودعمها للمسيرة السياسية التاريخية لزوجها.

