عدو ترامب، الديمقراطي زهران ممداني يفوز بمنصب عمدة نيويورك

أفادت وسائل إعلام أمريكية بفوز زهران ممداني المرشح الديمقراطي على منصب عمدة مدينة نيويورك في الانتخابات التي جرت الثلاثاء بحسب نتائج أولية.

وتغلب ممداني على منافسه المستقل أندرو كومو، ليصبح بذلك أول عمدة من أصول مسلمة يتولى منصب عمدة المدينة الأكبر في البلاد، ويعد أيضا من بين أصغر عمدها سنًّا.

ويمثل فوز ممداني انتصارًا كبيرًا للجناح التقدمي والاشتراكي الديمقراطي داخل الحزب الديمقراطي، متغلبًا على التيار المعتدل والمحافظ الذي مثله كومو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أي يهودي يصوت لصالح المرشح لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك زهران ممداني "شخص غبي".

وجاء منشور ترامب عقب تعليقات أدلى بها أول من أمس الإثنين طالب فيها سكان نيويورك بالتصويت لحاكم المدينة السابق آندرو كومو، الذي تفوق عليه ممداني في استطلاعات الرأي. كما هدد بحجب التمويل الاتحادي عن المدينة إذا فاز ممداني في الانتخابات.

وينتقد ممداني، الذي يقول إنه مسلم، الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولكنه يرفض بشدة اتهامات معاداة السامية التي يوجهها له زعماء جمهوريون كثيرون.

وبفوز ممداني يكرس الديمقراطيون عودتهم للمنافسة، بعدما حسمت الديمقراطية أبيجيل سبانبرجر انتخابات منصب حاكم ولاية فيرجينيا لصالحها.

وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سبانبرجر (46 عاما) المرشحة الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري جلين يونجكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتعهدت سبانبرجر أن تكون "حاكمة تدافع" عن آلاف العمال الفيدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي كانت يرأسها إيلون ماسك في عهد ترامب.

