بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

فوز زهران ممداني، علق علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على فوز زهران ممداني، الأمريكي المسلم من أصول هندية، بمنصب عمدة نيويورك، لأول مرة في تاريخ المدينة، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة، خاصة أنه وجه خطاب فوزه باللهجتين المصرية والسورية.

فوز زهران ممداني أول مسلم بعمدة نيويورك

وقال علاء مبارك، عبر حسابة بمنصة "أكس"، معلقًا على فوز زهران ممداني: "مدينة نيويورك جاء لها أول محافظ مسلم في تاريخها".

يذكر أن فوز زهران ممداني، الأمريكي المسلم، في سباق الانتخابات الأمريكية على منصب عمدة مدينة نيويورك أثار ردود أفعال وجدلًا واسعًا، وخاصة أن ممداني توعد بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتسليمه للجنائية الدولية إذا زار نيويورك، في حالة فوزه بمنصب عمدة نيويورك.

واستخدم زهران ممداني، 33 عامًا أول مسلم وأول شخص من جنوب آسيا وأصغر شخص منذ قرن يتم انتخابه لمنصب عمدة المدينة الشهيرة، في خطاب النصر لإلقاء اللوم في وجه دونالد ترامب، الذي يعتبر الديمقراطي ممداني من أعدائه.

زهران ممداني يتحدي ترامب بشأن اللاجئين

ووجه عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، أربع كلمات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قائلًا: "ارفع صوتك"، خلال خطابه احتفالًا بفوزه المتوقع، متعهدا بـ"إطلاق جيل من التغيير" رافضًا سياسات الرئيس ترامب.

كما قال ممداني في خطابه بعد فوزه بعمدة نيويورك: "إذا كان بإمكان أي شخص أن يُظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيفية هزيمته، فهي المدينة التي أنجبته".

وواجه زهران ممداني انتقادات حادة، خلال حملته الانتخابية بسبب عمره ودينه وانتمائه اليساري، حيث قال ممداني، خلال خطاب فوزه: "إنه يرفض الاعتذار عن هويته"، مضيفًا: "يُقال إنني لست المرشح المثالي. أنا شاب، رغم كل ما بذلته من جهد لأصبح أكبر سنًا، أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي. والأهم من ذلك كله، أنني أرفض الاعتذار عن أي من هذا.. ومع ذلك، إذا كان لهذه الليلة درس يُستفاد منه، فهو أن التقاليد أعاقتنا".

فوز المرشح الديمقراطي المسلم زهران ممداني، فيتو

وتابع زهران ممداني في خطاب الفوز، موجهًا حديثه للمهاجرين والمجتمعات العرقية، ومتحديًا ترامب: "كما نقول في ستاينواي، أنا منكم وإليكم"، وكرر نفس الجملة من فيديو حملته الانتخابية، الذي بثه قبل أيام من ليلة الانتخابات، والذي استهدف فيه الناخبين الأمريكيين العرب بمزيج من اللهجتين العربية السورية والمصرية، حيث قال: "ستاينواي حي في كوينز معروف بجالياته الكبيرة من المهاجرين المصريين والشاميين والمغاربة".

