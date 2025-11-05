محافظ الدقهلية يتفقد الأنشطة الترفيهية والتعليمية للأطفال بمكتبة مصر العامة بالمنصورة

18 حجم الخط

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم جولة تفقدية لمكتبة مصر العامة بالمنصورة، للاطمئنان على سير العمل بها، ومتابعة الأعمال التطويرية التي شهدتها مؤخرًا، كما تابع عددًا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتعليمية التي تنظمها المكتبة للأطفال، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة.

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته فعاليات الرحلات المدرسية التي تستضيفها المكتبة، حيث حاور الأطفال حول الحدث التاريخي لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، الذي يمثل أكبر متحف في العالم، مؤكدًا على ضرورة معرفة تاريخ مصر العريق والاعتزاز بالهوية المصرية، وأشار إلى أن هذا الافتتاح يبرز مكانة مصر الحضارية وكنوزها الأثرية، ويعزز قيم الانتماء وحب الوطن لدى النشء.

وشارك المحافظ الأطفال في بعض برامج الرحلة الترفيهية، الذي تضمن ورش عمل لتعليم الرسم والتلوين والحرف اليدوية والفنون التشكيلية، وعرض فيلم سينمائي علمي للأطفال، وقاعة الأنشطة والاستمتاع بأشغال الصلصال والقص واللزق والرسم، إلى جانب عروض ترفيهية مثل عروض الأراجوز والمهرج، وعروض لعرائس الماريونيت، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية تهدف إلى تعزيز المعلومات العامة والهوية الوطنية لدى الأطفال، وذلك من خلال أنشطة المكتبة المتنقلة.

