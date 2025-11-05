غزالة هاشمي، أول مسلمة تصل لمنصب نائب رئيس ولاية في أمريكا

18 حجم الخط

على الرغم من الاحتفاء الكبير الذى يحظى به فوز زهران ممداني كأول مسلم يتم انتخابه عمدة لمدينة نيويورك، إلا أن انتصارًا آخر تحقق فى ولاية فرجينيا، سطّر فيه المسلمون فى أمريكا تاريخًا بانتخاب أول سيدة مسلمة لمنصب على مستوى الولاية لأول مرة.

سباق نائب حاكم فرجينيا

وقالت شبكة NBC News الأمريكية: إن غزالة هاشمى، السيناتور بمجلس شيوخ ولاية فرجينيا الفائزة بمنصب نائب رئيس ولاية فرجينيا، أصبحت أول سيدة أمريكية مسلمة يتم انتخابها لمنصب على مستوى الولاية فى الولايات المتحدة بعد أن فازت فى سباق نائب حاكم فرجينيا.

وجاء فوزها التاريخي فى نفس اليوم الذى أصبحت فيه النائبة السابقة أبيجيل سبانبرجر أول سيدة تُنتخب حاكمة للولاية.

وفى خطاب الفوز الذى ألقته فجر اليوم، وجهت هاشمى الشكر لأنصارها، وقالت لهم: معًا نسلك طريقًا تاريخيًا جديدًا.

وأضافت هاشمى المهاجرة: رحلتى الخاصة من طفلة صغيرة وصلت إلى المطار فى سافانا إلى انتخابى كأول امرأة مسلمة تتولى منصبًا على مستوى الولاية، ليست فقط فى فرجينيا ولكن على مستوى الولايات المتحدة، أصبحت ممكنة بفضل عمق واتساع الفرص التى أُتيحت فى هذا البلد وفى هذا الكومنولث.

المرة الثانية التي تدخل فيها هاشمى التاريخ فى الانتخابات

وتعد هذه المرة الثانية التي تدخل فيها هاشمى التاريخ فى الانتخابات، حيث أصبحت فى عام 2019 أول سيدة أمريكية مسلمة يتم انتخابها فى المجلس التشريعى لولاية فرجينيا، ومثّلت مقاطعة تقع جنوب غرب واشنطن العاصمة.

وفى مقابلة أُجريت معها عام 2020، قالت إنها واجهت لحظة أزمة عندما رأت كيف يتم التعامل مع المسلمين فى ظل إدارة ترامب الأولى.

من حيدر آباد بالهند إلى أمريكا

وُلدت هاشمى عام 1964 فى مدينة حيدر آباد الهندية، وتعود أصولها إلى مدينة كراتشى الباكستانية. انتقلت إلى الولايات المتحدة مع أسرتها عندما كانت فى الرابعة من عمرها، ونشأت فى مدينة صغيرة بولاية جورجيا.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن الديمقراطيين، ومنهم هاشمى، حققوا انتصارات فى السباقات الرئيسية، ليبنوا بذلك زخمًا قبل الانتخابات النصفية المقررة العام المقبل.

وفاز زهران ممدانى فى سباق عمدة نيويورك، بينما فازت أبيجيل سبانبرجر والنائبة ميكى شيريل فى انتخابات حاكمى ولايتى فرجينيا ونيوجيرسى على التوالى.

وصوّت سكان كاليفورنيا لصالح خطة الديمقراطيين لإعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونجرس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.