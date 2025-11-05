الأربعاء 05 نوفمبر 2025
سياسة

رئيس النواب يؤكد أهمية تعزيز علاقات العمل البرلماني مع قيرغيزستان

رئيس جمهورية قيرغيزستان
رئيس جمهورية قيرغيزستان يزور مجلس النواب
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس اليوم صدير جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، والوفد المرافق له.

زيارة رئيس جمهورية قيرغيزستان إلى مصر

في مستهل اللقاء، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن ترحيبه بالزيارة التاريخية لرئيس جمهورية قيرغزستان، مؤكدًا على علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين والقائمة على الود والاحترام المُتبادل، ومُبديًا تقديره للزخم الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين، والذي يُمثل أرضية صلبة لبناء شراكة أكثر قوة في المستقبل.

تعزيز العلاقات البرلمانية بين مصر وجمورية قيرغيزستان 

وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب التاريخ البرلماني المصري الذي يزيد على 150 عامًا، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي البلدين والذي يقود لحوار أكثر عمقًا بين شعبي البلدين الصديقين.

مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في البنية الصناعية والاستثمارية 

كما استعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في مجال البنية الصناعية والاستثمارية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمار الصناعي والنقل والتكنولوجيا الرقمية.

كما تناول المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب الدور الرائد الذي يقوم به الأزهر الشريف في مكافحة الفكر المتطرف ومحاولات ربطه بالدين الإسلامي، مُشيدًا بالعلاقات التاريخية والثقافية والدينية المتميزة التي تجمع الأزهر الشريف مع قيرغيزستان حيث يُرحب الأزهر دائمًا بطلاب قيرغيزستان للدراسة في معاهده وجامعته العريقة.

تهنئة رئيس جمهورية قيرغيزستان لمصر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير

من جانبه، أكد رئيس  جمهورية قيرغيزستان، على بالغ اعتزازه بزيارة مصر بوصفها دولة عظيمة وشقيقة وبوابة القارة الأفريقية، وقدم رئيس الجمهورية القيرغيزي التهنئة على افتتاح المُتحف المصري الكبير والذي أكد فخر بلاده به كونه أكبر متحف في العالم.

كما أبدى رئيس جمهورية قيرغيزستان اتفاقه على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات بالنظر إلى الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بإنشاء جمعية للصداقة البرلمانية بين البلدين.

