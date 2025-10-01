تعليق بعض خدمات السفارة الأمريكية بالقاهرة لهذا السبب

قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لن يتم تحديث الحسابات بشكل منتظم لانقطاع الاعتمادات المالية للحكومة الأمريكية، وذلك حتى استئناف العمليات بالكامل باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.

خدمات التأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة

وأشارت في منشورها إلى أن المركز الأمريكي في القاهرة (ACC) – ويوجد داخل مقر السفارة - سيبقى مغلقًا حتى استئناف العمليات بالكامل.

وأضافت السفارة "في الوقت الحالي، ستستمر خدمات جوازات السفر وخدمات التأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة وفي السفارات والقنصليات الأمريكية في الخارج خلال فترة انقطاع الاعتمادات وذلك حسبما يسمح الوضع".

الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين في مصر

وأكدت السفارة الأمريكية في القاهرة أنها ستواصل تقديم جميع الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين في مصر.

ويشار إلى أن الحكومة الأمريكية أغلقت للمرة الأولى منذ 7 سنوات، بعد فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون لتمديد تمويل الحكومة، ما أثار قلق حول المدة التي سيستمر فيها الإغلاق فى الوقت الذى هدد فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بإجراءات لا يمكن التراجع عنها تتضمن عمليات فصل وتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين.

