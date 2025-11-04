كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان

أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، مسعد بولس، اليوم الإثنين، أن الرباعية الدولية قدمت خارطة طريق لطرفي الصراع في السودان تتضمن هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر.



وقال بولس في تصريحات خاصة لقناة "الغد": "التطورات على الأرض خطرة جدًّا، والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق بشأن الهدنة"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد اعتراضات جذرية من الطرفين على الهدنة الإنسانية".

وكانت شبكة أطباء السودان قد طالبت، الأحد، بإطلاق سراح المدنيين فورا من مدينة الفاشر وفتح مسارات آمنة لخروجهم.



وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان لها، إن "مليشيا الدعم السريع لا تزال تحتجز الآلاف من المدنيين داخل الفاشر وتمنعهم من مغادرتها"، مشيرة إلى أن "الدعم السريع أعادت عددا من الفارين من المدينة جبرا بينهم مصابون بطلقات نارية وآخرون يعانون سوء التغذية".



وطالب البيان، بالسماح بدخول المنظمات العاملة لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة حيث تمثل كارثة بيئية.

وأمس الإثنين أكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع في مدينة الفاشر ومنطقة الطويلة القريبة منها بات خطيرًا للغاية، داعيًا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية بين الأطراف المتحاربة لضمان حماية المدنيين.



وقال المسؤول الأممي إن الاشتباكات العنيفة التي تشهدها ولاية شمال دارفور تسببت في نزوح آلاف السكان وتدمير واسع للممتلكات، محذرًا من أن استمرار القتال "سيؤدي إلى انهيار كامل للخدمات الإنسانية".

أوضاع مأساوية في الطويلة

وأشار المتحدث إلى أن الأوضاع في منطقة الطويلة قرب الفاشر "مزرية للغاية"، حيث تعاني الأسر من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، إلى جانب انقطاع سبل الوصول الإنساني نتيجة تدهور الأمن.



وأوضح أن المنظمات الأممية تواجه صعوبات جسيمة في إيصال المساعدات بسبب استمرار المعارك، مطالبًا الأطراف كافة بـضمان ممرات إنسانية آمنة للسكان والنازحين.

دعوة لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار

شدد نائب المتحدث باسم جوتيريش على أن الأمم المتحدة تتابع الموقف عن كثب وتعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد من أجل العودة إلى الحوار ووقف التصعيد العسكري.



وأكد أن "السبيل الوحيد لإنقاذ المدنيين في دارفور هو وقف فوري لإطلاق النار وإتاحة المجال أمام الجهود الإنسانية لإغاثة المتضررين".

ويوم الأحد قبل الماضي، أعلنت مليشيا الدعم السريع الاستيلاء على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، المتمركزة في الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل للسيطرة على المدينة، التي كانت آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور.



ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت السلطات السودانية "مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط الفاشر تحت سيطرة مليشيا الدعم السريع".

