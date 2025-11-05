وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر لهذه الأسباب

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية، لإجراء مباحثات مع عدد من كبار المسئولين في الحكومة الجزائرية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية

كما يشارك عبد العاطي، بحسب بيان وزارة الخارجية، خلال الزيارة في اجتماع الآلية الثلاثية حول ليبيا التي تضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر، بمشاركة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ليبيا، حيث يأتي الاجتماع في إطار الجهود المشتركة لدول الجوار الليبي لدعم مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية، والعمل على توحيد المواقف الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ودفع مسار الحل الليبي–الليبي بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

