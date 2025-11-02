ضحكوا على الناس، علاء مبارك يكشف سر صورته وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف الكبير

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، عن حقيقة حضوره وشقيقه جمال مبارك لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، التي أقيمت أمس السبت في الجيزة، وخاصة بعد انتشار صورة لعلاء وجمال داخل الاحتفالية، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة حضور علاء وجمال مبارك حفل افتتاح المتحف

ونفى علاء مبارك حضوره وشقيقه جمال مبارك للاحتفالية، ووصف الصورة المتداولة لهما داخل الاحتفالية بأنها “فبركة وضحك على الناس”، وأكد أن الصورة التي تجمعه وشقيقه في احتفالية المتحف تم فبركتها بشكل غير جيد.

وقال علاء مبارك عن حقيقة الصورة المنتشرة له ولشقيقه بشأن حضور الاحتفالية: “ده حضرتك اسمه فبركة وضحك على الناس، ده لو واحد في الصف الابتدائي كان فبركها أحسن من كده. صباحك فل”.

وذلك ردًا على تداول الصورة وسؤال أحد المتابعين له عن حقيقتها: “أومال إيه ده يا علاء بيه”.



وكان عمر نجل علاء مبارك قد علق على الصورة المنتشرة لوالده علاء وشقيقه جمال في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، فقال: “يعني أبويا في الافتتاح؟ طب اللي قاعد جنبي بيقولي أعمله كوباية شاي ده مين؟”.

افتتاح أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني

وقال علاء مبارك في تغريدة سابقة، تعليقًا على افتتاح المتحف المصري الكبير: “ألف مبروك افتتاح أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني، تحية من القلب لكل من شارك في تنظيم هذا الحفل الرائع الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها. سعدنا بمشاهدة الحفل مع الأسرة تلفزيونيًّا”.

جدير بالذكر أن مصر احتفلت، أمس السبت، بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأقيم الاحتفال بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، ويُعد المتحف أضخم مشروع ثقافي في تاريخ مصر الحديث، حيث أقيم على مساحة بلغت 117 فدان، بالقرب من أهرامات الجيزة.

ويضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، تكشف حياة المصري القديم، وتغطي تاريخ الحضارة المصرية منذ بدايتها في عصر ما قبل التاريخ حتى العصر البطلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.