تعهد باعتقال نتنياهو، من هو زهران ممداني المرشح الأقرب للفوز بمنصب عمدة نيويورك؟

زهران ممداني، أفادت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع مؤشرات فوز المرشح زهران ممداني بمنصب عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، الرجل الذي تعهد بأن تكون إدارته أسوأ كوابيس الرئيس دونالد ترامب.

زهران ممداني ينافس على منصب عمدة مدينة نيويورك

ومن المقرر أن تظهر نتيجة انتخابات عمدة نيويورك خلال الساعات القليلة القادمة، وفي حال فوز زهران ممداني قد قد تثير النتيجة عاصفة سياسية كبيرة تتعدى حدود أمريكا لتصل إلى تل أبيب، خاصة أن ممداني عرف عنه أيضًا معاداته الشرسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وينتخب سكان نيويورك اليوم الثلاثاء، عمدة جديدة لبلدية مدينتهم، والأوفر حظا في استطلاعات الرأي هو زهران ممداني، المسلم من أصول هندية والبالغ من العمر 34 عاما، وهو من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ومعارض شرس لسياسات للرئيس دونالد ترامب.

ومنذ أشهر، أظهرت استطلاعات الرأي تقدم زهران ممداني في نيات التصويت، وأظهر استفتاء حديث تقدمه بما بين 4,5 و16 نقطة على منافسه الرئيسي، حاكم الولاية السابق أندرو كومو الذي يخوض الانتخابات كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية لحزبه أمام ممداني.

معلومات عن زهران ممداني المسلم صاحب الأصول الأفريقية

ولد زهران ممداني في كمبالا بأوغندا، والده هو محمود ممداني، وهو أستاذ جامعي أوغندي من أصل هندي، أما والدته فهي ميرا ناير وهي مخرجة أفلام أمريكية من أصول هندية.

قضى المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك طفولته الأولى في جنوب أفريقيا، ثم انتقل مع عائلته إلى حي بروكلين في نيويورك.

وتدرج زهران ممداني خلال مشواره التعليمي في مدارس نيويورك، وتخرّج في جامعاتها، وعاش حياة صاخبة بين النشاط الطلابي وغناء الراب، لكنه حرص على حضور الأنشطة السياسية، وكان مبادرًا لتأسيس منظمة الدفاع عن فلسطين خلال فترة دراسته الجامعية.

زهران ممداني تزوج فنانة أمريكية من أصول سورية عربية

وتزوج زهران ممداني من فنانة أمريكية من أصول سورية عربية، وهي الأخرى من مواليد بروكلين، ولم يخف يومًا اعتزازه بجذوره الاجتماعية والثقافية، ويظهر ذلك بوضوح خلال حملته الانتخابية، عندما نشر فيديو ترويجيًّا تحدّث فيه بلغته الأصلية، الأردية.

زهران ممداني ، فيتو

يتنيى زهران ممداني، أجندة اتخابية تركز على خفض التكاليف المعيشية التي يصفها بأنها تسحق الطبقة العاملة، إذ دعا إلى تجميد تكاليف الإيجار للمستأجرين المستقرين، وجعل استخدام حافلات المدينة مجانيًّا، وتوفير رعاية عامة للأطفال دون سن السادسة، وإنشاء متاجر بقالة مملوكة للمدينة فيها البيع والشراء بأسعار الجملة.

ويطالب ممداني برفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارا في الساعة بحلول عام 2030، وأكد المرشح لمنصب عمدة نيويوك، إنه سيمول برنامجه الانتخابي برفع معدل ضريبة الشركات إلى 11.5%، وفرض ضريبة ثابتة بنسبة 2% على سكان نيويورك الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويًّا.

صاحب الفضل على الترويج لـ زهران ممداني

يعود الفضل في صعود ممداني المفاجئ جزئيا إلى حملة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، أتاحت له الوصول إلى العديد من الناخبين في جميع أنحاء المدينة ممن لم يكونوا مهتمين بالسياسة.

وعرف عن ممداني بهجومه المتكرر ضد إسرائيل، مؤكدًا عدم اعترافه بحقها في الوجود، ووصف ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة بـ"الإبادة الجماعية".

وخلال مناظرة سابقة، كرر ممداني موقفه الراسخ برفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وقال المرشح: "لن أعترف بحق إسرائيل في الوجود، أو أي دولة تمارس تمييزًا عنصريًا على أساس الدين أو العرق".

وبحسب الصحيفة، أكد ممداني، أنه سيقوم بإصدار أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسيعطي توجيهاته لإدارة شرطة نيويورك لتنفيذ أمر الاعتقال إذا دخل نتنياهو إلى المدينة عندما يتولى رئاستها.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.