الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب عدة قضايا ومن المنتظر إعلان أسباب القرار خلال الساعات اللاحقة.

رسميا إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من فيفا

وأعلن الفيفا رسميا عبر موقعه الرسمي إيقاف القيد بنادي الزمالك ومنع القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة.

الزمالك ملزم بدفع 5 ملايين جنيه لـ روقا

يذكر أن أزمة مستحقات اللاعب السابق محمد أشرف روقا تعد أهم أسباب وقف القيد في الزمالك،

وحصل روقا على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك.

ويلزم قرار الفيفا الزمالك بالسداد الفوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.