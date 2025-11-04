الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الفيفا يعلن رسميا إيقاف القيد في الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إيقاف قيد نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب عدة قضايا ومن المنتظر إعلان أسباب القرار خلال الساعات اللاحقة.

رسميا إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من فيفا

وأعلن الفيفا رسميا عبر موقعه الرسمي إيقاف القيد بنادي الزمالك  ومنع القلعة البيضاء من ضم صفقات جديدة.

الزمالك ملزم بدفع 5 ملايين جنيه لـ روقا

يذكر أن أزمة مستحقات اللاعب السابق محمد أشرف روقا تعد أهم أسباب وقف القيد في الزمالك،
وحصل روقا على حكم رسمي من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري يقضي بأحقية اللاعب في الحصول على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك.

ويلزم قرار الفيفا الزمالك بالسداد الفوري.

الجريدة الرسمية