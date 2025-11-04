منتخب مصر يقص شريط كأس العالم.. مواجهة بين الفراعنة وسحر الفودو.. أبرز المعلومات عن هايتي.. الفراعنة يسعون لتكرار إنجاز 97

يقص منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته بمواجهة منتخب هايتي، في بطولة كأس العالم للناشئين، التي تستضيفها قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر الجاري بمشاركة 48 منتخبا يمثلون كل قارات العالم.

تاريخ مشاركات منتخب مصر بكأس العالم

وخاض منتخب مصر للناشئين 7 مباريات خلال مشاركتين فى كأس العالم تحت 17 سنة، فاز الفراعنة مرتين وتعادلوا فى مثلهما، بينما تلقى 3 هزائم، وسجل اللاعبون 9 أهداف بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

ويسعى أحفاد الفراعنة إلى تكرار إنجاز بطولة عام 1997 والتي أقيمت بمصر، وتأهل المنتخب وقتها إلى دور الثمانية وتواجد في المجموعة الأولي بحكم أنه البلد المضيف، حيث فاز على ترينداد وتوباجو 3 /2 ثم تعادل مع تشيلي 1/ 1 والمانيا 1/ 1، وفي دور الثمانية خسر الفريق المصري أمام نظيره الإسباني بهدفين مقابل هدف، وكان هداف الفراعنة في تلك النسخة هو أحمد بلال، إذ سجل ثلاثة أهداف.

أبرز المعلومات عن منتخب هايتي

تأهل هايتي ضمن 8 منتخبات عن منطقة كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

وتصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة وبثلاثة انتصارات على منتخب سانت فنسنت وجزر جرينادين (5 – 0) أنتيجوا وباربودا (3 – 0) وجواتيمالا (2 – 0).

ويشارك هايتي في النهائيات للمرة الثالثة بعد نسختي 2007 في كوريا الجنوبية و2019 في البرازيل، وودع خلالهما من الباب الصغير، حيث تذيل المجموعة الرابعة في الظهور الأول بحصوله على نقطة واحدة وتكرر السيناريو في المشاركة الثانية عندما حل رابعًا في المجموعة الثالثة بدون نقاط.

المدير الفني لمنتخب هايتي إيدي سيزار يبلغ من العمر 50 سنة، وتولى المهمة بتاريخ 1 يناير 2025 ونجح في مهمته عندما قاد الفريق لانتزاع بطاقة العبور على حساب منتخب جواتيمالا الذي استضاف التصفيات على أرضه.

منتخب هايتي يعتبر من أبرز منتخبات منطقة الكونكاكاف، ويتمتع لاعبيه بلياقة بدنية عالية وبنيان جسماني قوي.

كما أن عددا كبيرا من لاعبيه يتمتعون بطول القامة.

تعليق الاتحاد الهايتي

وعلقت صفحة الاتحاد الهايتي على المواجهة المرتقبة بين منتخب بلادهم ومصر بكأس العالم اليوم بنشر صورة لمنتخب هايتي أمام الأهرامات، معلقين: “مواجهة بين الفراعنة وهنري كريستوف”.

وتابعت: “معركة شرسة بين اوزوريس وبارون”.

والبارون في هايتي يمثل "بارون هايتي" هو إشارة إلى البارون ساميدي، وهو روح (لوا) معروف في ديانة الفودو الهايتية، ويمثل “الموت”.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة أمام نظيره منتخب هايتي في مستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم للناشئين “قطر 2025”، اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة، التي تضم معهما منتخبي فنزويلا وإنجلترا.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وهايتي في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف بتوقيت الدوحة على ملعب اسباير زون 5.

منتخب مصر تحت 17 سنة، فيتو

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي

وتنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة.

كما يذاع اللقاء على قنوات الكأس القطرية.

قائمة منتخب مصر بكأس العالم تحت 17 عاما

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر، 21 لاعبا في القائمة الرسمية الخاصة بالبطولة، هم:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

خط الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام.

خط الوسط: عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب.

ملاعب كأس العالم تحت 17 سنة

وتقام منافسات بطولة كأس العالم للناشئين على ثمانية ملاعب داخل أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" على مدى 25 يوما، بمجموع 104 مباريات، بواقع ثماني مباريات يوميا خلال مختلف مراحل البطولة، على أن تكون للمباراة النهائية خصوصية خوضها على استاد خليفة الدولي أحد ملاعب كأس العالم 2022.

نظام كأس العالم للشباب تحت 17 عاما

النظام الجديد لبطولة كأس العالم للناشئين، ينص على توزيع المنتخبات الـ48 المتأهلة على 12 مجموعة تضم كل واحدة 4 منتخبات تتنافس فيما بينها في الدور الأول، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني.

وتنص اللائحة على أنه إذا تساوت نقاط منتخبين أو أكثر في المجموعة نفسها بعد انتهاء دور المجموعات، تُطبّق المعايير التالية بالترتيب لتحديد المراكز:

أ) أكبر عدد من النقاط في المباريات المباشرة التي جرت بين المنتخبات المتساوية.

ب) فارق الأهداف الأفضل في المباريات التي جرت بين المنتخبات المعنية.

ج) أكبر عدد من الأهداف المسجّلة في جميع المباريات بين المنتخبات المعنية.

نتائج قرعة منتخبات كأس العالم

وكانت قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا قد أسفرت عن وقوع منتخبات قطر وإيطاليا وجنوب إفريقيا وبوليفيا في المجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات: اليابان، والمغرب، وكاليدونيا الجديدة، والبرتغال، ضمن المجموعة الثانية.

فيما جاءت في المجموعة الثالثة منتخبات: السنغال، وكرواتيا، وكوستاريكا، والإمارات.

وحلت في المجموعة الرابعة منتخبات: الأرجنتين، وبلجيكا، وتونس، وفيجي.

وضمت المجموعة الخامسة منتخبات: إنجلترا، وفنزويلا، وهايتي، ومصر.

بينما جاءت في السادسة منتخبات: المكسيك، وكوريا الجنوبية، وكوت ديفوار، وسويسرا.

وضمت المجموعة السابعة منتخبات: ألمانيا، وكولومبيا، وكوريا الشمالية، والسلفادور.

وجاءت في الثامنة منتخبات: البرازيل وهندوراس، وإندونيسيا، وزامبيا.

فيما ضمت التاسعة منتخبات: الولايات المتحدة، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، والتشيك.

وضمت المجموعة العاشرة منتخبات: باراجواي، وأوزبكستان، وبنما، وأيرلندا، وجاءت في الحادية عشرة منتخبات فرنسا، وتشيلي، وكندا، وأوغندا.

أما المجموعة الثانية عشرة والأخيرة فضمت منتخبات: مالي، ونيوزيلندا، والنمسا، والسعودية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.