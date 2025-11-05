تسليم دفعة جديدة من لحوم الأضاحي لدعم الأسر المحتاجة بدمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تسليم دفعة جديدة من لحوم الأضاحي بوزن 2 طن، ضمن مشروع صكوك وزارة الأوقاف تحت رعاية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الشيخ هاني السباعي مدير مديرية الأوقاف، والأستاذ محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

استمرار دعم الأسر الأكثر احتياجا

تُعد هذه هي الدفعة الرابعة التي تتسلمها محافظة دمياط بإجمالي 8 أطنان من لحوم الأضاحي، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير الدعم الغذائي للأسر البسيطة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بالمحافظات.

محافظ دمياط يتسلم دفعة جديدة من لحوم الأضاحي

تنسيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وأكد محافظ دمياط على التنسيق الكامل بين مديريتَي الأوقاف والتضامن الاجتماعي لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها الفعليين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

إشادة بدور وزارة الأوقاف

وأشاد الدكتور أيمن الشهابي بالدور الإنساني والمجتمعي البارز الذي تقوم به وزارة الأوقاف بقيادة فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تعكس حرص الدولة على مد يد العون للأسر الأولى بالرعاية وتوفير متطلباتهم الأساسية في مختلف مدن وقرى المحافظة.

